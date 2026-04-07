Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко заявив, що таке НАТО нам не потрібне, адже воно не виконує свої функції, потрібна нова інституція з Україною, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Розмова про нову версію НАТО або так зване європейське НАТО – це абсолютно реалістична штука. Якщо ми кілька років тому казали про те, що неможливе НАТО без США, як це може бути, не треба про це говорити, не треба розвалювати традиційну схему, то тепер треба реально дивитися на речі. І в цій системі координат український досвід війни, українські Збройні сили, українські оборонні розробки – це ключ до щита Європи і взагалі світової системи безпеки», – стверджує Микола Томенко.

Також, зазначає він, ділитися своїм досвідом і розробками з європейськими і арабськими країнами зараз – це правильно, адже, аби захищати себе, Україні потрібні гроші, потрібна міжнародна підтримка. І загалом, підкреслює політик, Україна перетворюється з жебрака і прохача на країну, яка пропонує реальний рецепт захисту.

«Вже дві країни під час російсько-української війни долучилися до НАТО, це теж говорить про необхідність перезавантаження і підсилення цієї структури. Тому Україна повинна демонструвати абсолютно чіткі і зрозумілі кроки вмонтування у нову систему безпеки своїх пропозицій, рекомендацій, перегляду всіх програм НАТО. Останні навчання показали, що старий формат НАТО себе вичерпав. І не тільки тому, що Трамп критикує НАТО, а тому, що таке НАТО, як воно є, не виконало свою ключову функцію і не здатне виконати. НАТО померло. Помер теперішній формат НАТО, хай живе новий формат НАТО», – пояснює Микола Томенко.

І цей новий формат НАТО, підкреслює він, має функціонувати з Україною як ключовим елементом, який цю систему і вибудовує. Хай у цієї інституції, констатує політик, буде інша назва, але результат – безпека Європи, України і світу загалом.

