Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував матеріал RFI про те, що українські військові базуються в Лівії, звідки вразили дроном російський газовоз, і оцінив, що це означає, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Ось така ось історія. Розумієте, у сумі, коли ми на все це дивимося, виходить, що це така мережа. Ми могли таке 4 роки тому подумати? 4 роки тому питання стояло в тому, візьмуть росіяни Київ чи не візьмуть, за 3 дні чи за 4, за 5 чи за 6. А сьогодні ми протистоїмо росії глобально абсолютно. Сьогодні ми є глобальними гравцями. Завдяки тому, що у нас є морські дрони, а в інших їх немає, ми починаємо контролювати Середземне море. Як ви здогадуєтеся, Сирія (ред. – де з візитом був Зеленський) також на Середземному морі», – коментує Михайло Шейтельман.

Західна преса, розповідає він, пише, що війна США та Ізраїлю проти Ірану та Ірану проти країн Перської затоки поступово стає проксі-війною України з росією. Тобто, пояснює експерт, у росії є ось Іран, Україна має решту країн, тепер ще й Лівію із Сирією, нічого собі.

«Я розумію, що все це поки що намітки, концепція, початок, але масштаб… Який у нас замах великий! Мені здається, це справжні карти. Ми в геополітичній грі. Завдяки тому, що наші змогли вистояти на Донбасі та Гуляйполі, ми геополітично починаємо перегравати росію в Середземному морі. Україна стає регіональною державою. Ні, не світовою наддержавою, але регіональною. Ми навчилися грати у шахи», – пояснює Михайло Шейтельман.

За словами експерта, ми раптом навчилися та посіли місце величезної кількості країн на світовій арені, коли інші ослабли. Адже, міркує він, за ідеєю, там мають бути французи, британці, італійці, але вони пішли кудись не туди, а Україна стає впливовою як мінімум у військовому плані, бо про вплив фінансового та політичного плану поки що говорити складно.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко пояснив, що якщо розблокувати Ормуз, Україна зможе відловлювати російські танкери в океані.

Також Politeka писала про те, що Старіков пояснив, чому Україні вигідно допомогти на Близькому Сході.





