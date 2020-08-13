Українська сторона може погодитися на ширше застосування російської мови на Донбасі

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив глава ТКГ в Мінську Леонід Кравчук в інтерв'ю " Українському радіо "( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

У той же час перший президент України підкреслив, що це стане можливим за умови, якщо це рішення не буде суперечити законодавству країни.

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"Якщо на Донбасі, в тих регіонах, виникне питання згідно європейських законів про мови... ми, посилаючись на ці закони, можемо внести не питання державності російської мови, а питання застосування. Тому що в Конституції передбачено, що держава буде робити все для того, щоб національні меншість і, перш за все, Російська меншина мали право розвивати і застосовувати свою мову. Це конституційне опитування, а не придумане", - заявив Кравчук.

Леонід Кравчук

Також політик зазначив, що мова йде не про другу державну мову, а тільки про розширені можливості російської.

"Можна зробити кроки по більш широкому застосуванню російської мови. Це не буде порушенням українського закону", - додав перший президент України.

Раніше відома письменниця Лариса Ніцой висловилася про українську мову.

Вона звинуватила українців у тому, що вони занадто терпимі до висловлювань і дій проти української мови. При цьому вона "розділила на категорії" українців, які говорять російською.
 

Лариса Ніцой

На її думку, одні потребують психологічної допомоги, а інших навряд чи зміниш.

Нагадавши, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка через українську мову.

Як повідомляла Politeka, Скрипка розповів про останні зітхання СРСР в Україні.

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