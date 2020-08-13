Українська сторона може погодитися на ширше застосування російської мови на Донбасі
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив глава ТКГ в Мінську Леонід Кравчук в інтерв'ю " Українському радіо "( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
У той же час перший президент України підкреслив, що це стане можливим за умови, якщо це рішення не буде суперечити законодавству країни.
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"Якщо на Донбасі, в тих регіонах, виникне питання згідно європейських законів про мови... ми, посилаючись на ці закони, можемо внести не питання державності російської мови, а питання застосування. Тому що в Конституції передбачено, що держава буде робити все для того, щоб національні меншість і, перш за все, Російська меншина мали право розвивати і застосовувати свою мову. Це конституційне опитування, а не придумане", - заявив Кравчук.
Також політик зазначив, що мова йде не про другу державну мову, а тільки про розширені можливості російської.
"Можна зробити кроки по більш широкому застосуванню російської мови. Це не буде порушенням українського закону", - додав перший президент України.
Раніше відома письменниця Лариса Ніцой висловилася про українську мову.
На її думку, одні потребують психологічної допомоги, а інших навряд чи зміниш.
Нагадавши, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка через українську мову.
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