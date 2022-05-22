Володимир Зеленський в ході брифінгу за підсумками зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою прокоментував звернену до нього петицію. Раніше українці попросили президента скасувати заборону на виїзд з країни чоловіків у віці від 18 до 60 років. Петиція зібрала 25 тисяч підписів – кількість, необхідна для того, щоб її розглянув президент.

Коментуючи цю ініціативу, Зеленський засумнівався в тому, що вона повинна бути спрямована на його адресу.

"Я не до кінця розумію, до кого ця петиція - до мене ця петиція, чи може до батьків тих воїнів, які віддали своє життя за Україну?", - поцікавився президент.

Він нагадав про те, що наша країна щодня несе втрати на фронті, і мова йде про зовсім немаленькі цифри.

"Коли на сьогодні від 50 до 100 осіб (можуть гинути) на найбільш складному напрямку на сході нашої держави. Коли до мене з такою петицією звертаються, я вважаю, що це не зовсім до мене петиція", - підкреслив президента.

І хоча він не дав однозначної відповіді, його аргументи явно говорять про те, що президент не підтримує дану ініціативу.

Нагадавши, Україна і Польща спростять перетин кордону, Зеленський зробив заяву.

Як повідомляла Politeka, у Росії школярка відзначилася сміливим вчинком, відео.

Також Politeka писала, що воєнний стан офіційно продовжили на три місяці: що це означає.