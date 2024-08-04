Ілон Маск опублікував вірусний твіт, у якому звинуватив Google у викривленні результатів автозаповнення пошукових запитів про Дональда Трампа з метою втручання у вибори. До того ж Маск зробив для Трампа вірусну рекламу, яка може допомогти тому виграти вибори в США.

Якщо виборець у Мічигані здійснить пошук у Google, може з'явитися дещо шокуюча реклама. У рекламі молодик лежить у ліжку пізно вночі, коли хтось пише йому повідомлення: «Гей, тобі треба проголосувати», а потім відправляє чоловікові відео замаху на колишнього президента Дональда Трампа.

Чоловік чує постріли та крики людей на задньому плані. Коли Трампа забирають зі сцени із залитим кров'ю обличчям, чоловік, який дивиться відео, друкує у відповідь: «Це вийшло з-під контролю. З чого мені почати?».

Потім реклама відображає веб-сайт групи під назвою America PAC. На сайті йдеться, що це допоможе глядачеві зареєструватися для голосування. Але як тільки користувач натискає «Зареєструватися для голосування», його посилання може сильно відрізнятися в залежності від того, де він або вона живе.

Якщо користувач проживає в штаті, який не вважається конкурентоспроможним на президентських виборах, наприклад, у Каліфорнії або Вайомінгу, йому буде запропоновано ввести свою адресу електронної пошти та поштовий індекс, а потім він буде швидко перенаправлений на сторінку реєстрації виборців у своєму штаті або повернеться назад у вихідний розділ сайту.

Але для жителів у конфліктному штаті, наприклад, у Пенсільванії чи Джорджії, процес буде зовсім іншим. Замість того, щоб потрапити на сторінку реєстрації виборців свого штату, їх перенаправляють на анкетну сторінку, де їм пропонується ввести свою адресу, номер мобільного телефону та вік.

Відомо, що таку вірусну рекламу та сайт з голосуванням створила компанія Ілона Маска. Це було зроблено для того, щоб дати кандидату у президенти від Республіканської партії Трампу перевагу у його кампанії проти віце-президента Камали Харріс.

Джерело: CNBC.

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