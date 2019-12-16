Відома українська співачка Олександра Зарицька, учасниця популярної групи KAZKA, показала тизер до нової пісні "Палала"

Артистка в новому відео зважилася на сміливий пікантний спосіб. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На кадрах Олександра співачка практично без одягу і мокра. У цей момент актор засунув пальці в рот їй і дістав червону нитку. Після цього її вставили в голку і показали на руці гарний візерунок з нитки.

Фанати двояко поставилися до такої полуничку в кліпі:

"Фу, навіщо ж пальці в рот", "Ух", "Гидота", "Пальці в рот, фу", "Для мене занадто вульгарно", "Несподівано, але думаю, потрібно побачити повну версію кліпу і тоді вже складати враження", "Гидота", "Ого, несподівано, але дуже еротично", "Пальці в рот, щось противненько злегка", "Ой, як гаряче".

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На фото Зарицька в чорній довгій сукні в підлогу. Саша задоволена дивиться в телефон і робить знімок для Инстаграма. Вона також додала ефект снігу на кадр.

Фанати не змогли оцінити образ, так як фото було опубліковано в сторіс.

Повідомлялося, що мокра солістка KAZKA у відвертому образі показала себе крупним планом.

На ній зображено крупним планом постала перед фанатами. Освітлення додало Олександрі особливого шарму. При цьому в Олександри на знімку мокрі волосся.

Фанати активно почали обговорювати фотографію:

"Краще пісні випускати і тримати фанатів в курсі творчості", "Ну Саш, чому так вигідно? Ти як завжди - шикарна", "Така Лапуля", "Ти тут схожа на Майлі Сайрус", "Тут навіть трохи схожа на Джамалу", "На вас так гарно виглядають мокрі волосся".

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