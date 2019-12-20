Учні Гоґвортсу вже не ті

Зірки франшизи "Гаррі Поттер" стали дорослими і зовсім не схожі на своїх героїв

Як передає Politeka.net, відповідний знімок у своєму Instagram опублікувала актриса Емма Уотсон.

Фінальна частина франшизи була представлена вісім років тому, але колеги по цеху продовжують спілкуватися і разом проводити час.

Напередодні Католицького Різдва Емма Уотсон вирішила порадувати фанатів франшизи про Гаррі Поттера і опублікувала знімок, на якому вона стоїть в оточенні інших герів картини.

Поруч з нею можна побачити Тома Фелтона, Бонні Райт, Метью Льюїса і Еванну Лінч. Прихильники відразу ж написали в коментарях, що зірки за цей час дуже змінилися.

Найбільше фанатів ошелешив Том Фелтон, який зіграв Драко Мелфоя. Актор кардинально змінив стиль і почав носити вуса.

"Мелфоя не впізнати!", "Шкода, що ви так змінилися", - пишуть здивовані шанувальники в коментарях.

Що стосується Деніеля Редкліффа, то його на зустріч не запросили. Ймовірно, через щільний робочий графік, оскільки він змушений заради зйомок літати зі США до Великобританії.

Раніше ми повідомляли про те, що британська актриса Емма Уотсон ошелешила фанатів у соціальних мережах відвертим чином.

Зокрема, Емма Уотсон вперше показала себе в такому відвертому образі, позуючи для американського журналу Vanity Fair. Кадри з фотосесії зірки опублікували на сторінці sonypicturesru в Instagram.

Починає добірку знімків фотографія Емми, на якій вона зображена в ажурною білій накидці на голе тіло, образ доповнює білий чокер на шиї і біла мереживна спідниця. Актриса склала руки таким чином, що видно лише частину її оголених грудей. Її зачіска мала незвичайний вигляд – хвилі акуратно покладені на голові, ні одна волосинка не випала із загальної копиці.

Нагадаємо, у мережу злили таємні записи Емми Уотсон

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