Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон розповіли про те, як ставляться до готування їжі

Герцоги Кембриджські побували на одному з кулінарних шоу, де розповіли, що люблять готувати. Зокрема, принц Вільям обожнює це заняття, однак через насичений графік йому не завжди вдається.

Кейт Міддлтон зізналася, що її чоловік готує чудові сніданки, а іноді може готувати три рази в день, пише СтарХит .

Дружина принца теж іноді стоїть біля плити, роблячи з дітьми піцу, або ж пече торти на дні народження малюків. Як розповіла герцогиня, пекти торти - це традиція, і вона півночі проводить на кухні з тестом і прикрасами.

Також, виявилося, що діти Кейт і Вільяма люблять овочі, які вирощують на ділянці перед будинком. Зокрема, наймолодший - любить буряк, а його сестра - оливки і варену картоплю.

Міддлтон любить страви з гострим каррі, які готує сама. Примітно, що перчені страви любить і принц.

Кролева Єлизавета II віддає перевагу стравам з шоколаду, і ненавидить часник.

Чоловік монархині, принц Філіп, обожнює трюфелі. У минулому році він став першою людиною у Великобританії, кому вдалося зібрати урожай чорного трюфеля.

Дружина принца Гаррі, Меган Маркл, любить смажену курку, приготовану за рецептом кухаря Іни Гартен. Це абсолютно не вишукано і по кишені простим смертним.

Зазначимо, всі члени королівської сім'ї люблять чай різних сортів. А син королеви принц Чарльз, обожнює пиво. Міцні напої члени королівської сім'ї п'ють рідко.

Нагадаємо, герцоги Кембриджські разом з трьома своїми дітьми зробили дивовижне фото для вітальної різдвяної листівки в цьому році.

Так, один з військовослужбовців ВПС, якому протегує Кейт Міддлтон, оприлюднив листівку раніше часу. Фото просочилося в соцмережі.

В кадрі: принц Вільям з однорічним Луї сидить на старому мотоциклі з коляскою, Кейт стоїть по праву руку від принца, а його старший 6-річний син Джордж - по ліву, 4-річна Шарлотта сиділа у візку.

Раніше ми писали, що серед британців провели опитування, в результаті Меган Маркл, визнали найбільш несправедливо розкритикованою. Вона зайняла перше місце з голосами 50% опитаних.

Нагадаємо, Меган Маркл хоче "вибити" з зірок мільйони доларів: "амбітна мета"

Як повідомляла Politeka, що Кейт Міддлтон вийшла в світ у прикрасі принцеси Діани: "Меган Маркл кусає лікті"

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