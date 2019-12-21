Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й різкою зміною іміджу

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

У розділі Сторі співачка показала яскраві кадри зі свого чергового концерту. Зірка позувала з легким макіяжем на обличчі і в стильному костюмі з блискіток. Шанувальники не змогли прокоментувати побачене, оскільки дана функція в цьому розділі відключена.

Тим не менше, судячи з задоволеним вигуків натовпи шанувальників, помічених на відео, артистка зробила фурор.

Зазначимо, також раніше артистка знялася для глянцю Flacon Magazine. Кращими кадрами зі своєї нової фотосесії артистка поділилася в Instagram. При цьому трохи пізніше на сторінці самого фотографа з'явилося ще більше пікантних кадрів.

Для спеціальних зйомок вона перетворилася на жінку-хіміка, якої показують цікаві експерименти. При цьому можна помітити, що зірка змінила зачіску – тепер вона з рудим волоссям-каре.

На відео артистка сидить на стільці, тримаючи в руках пробірки. Образ складається зі світлого наряду, який підкреслив принади співачки. Завершують образ виконавиці рукавички і туфлі на високому каблуці. На наступних фото артистка також сидить під столом на стільці і позує під час дослідів.

Раніше зірка спантеличила заявою про «важливу подію у своєму житті». Шанувальники відразу ж припустили, що Віра знову вагітна і засипали пост в Instagram цілою купою коментарів.

В цей раз, лише через деякий час, щоб дозволити фанатам в коментарях поворожити, що ж вона хоче їм повідомити, Віра зробила нову заяву. Виявилося, що співачка вагітна, а презентує своє "дітище" – власну лінійку косметичного бренду VERA.

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