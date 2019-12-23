Артистка демонструє гарну фігуру після того, як скинула зайві кілограми

44-річна актриса Єва Лонгорія, яка стала популярною після виходу серіалу "Відчайдушні домогосподарки", похвалилася гарною фігурою на одному із заходів

Давно відомо, що зірка набрала зайві кілограми під час вагітності і після народження, пише Рoliteka.net. Зірка довгий час не могла прийти до колишньої форми, але їй все ж таки це вдалося. Тепер артистка красується у всіляких вбраннях, які ідеально підкреслюють її вигини.

Так, нещодавно в Дубаї пройшов щорічний гала-вечір The Global Gift Gala Dubai. Тут відзначили зірок, що займаються благодійністю. Співголовою церемонії стала Єва Лонгорія.

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" з'явилася в блискучому платті дубайського модельєра Рамі аль Алі. Гарне кольє доповнило образ Єви. Актриса виглядала чудово з хвилястою зачіскою.

Під час заходу Лонгорія вимовила надихаючу промову, зізнавшись, що тут отримала пропозицію від свого чоловіка.

Фото з The Global Gift Gala Dubai Єва опублікувала на своїй сторінці в Instagram і в результаті отримала масу компліментів від фанатів.

Нагадаємо, Єва Лонгорія похвалилася своїм «луком», в якому вона з'явилася на шоу Будинку Balmain в Парижі.

Актриса підкорила мережу сексапільним зовнішнім виглядом.

Красуня вибрала для наряду шовкову блузу, брюки зі стрілками і стильний жакет. Все в чорному кольорі.

Чарівний образ доповнили сумочка і босоніжки на квадратному каблуці. Прекрасним доповненням стали непомітний макіяж в ніжних тонах і волосся, що спадаює хвилями на плечі.

Раніше ми писали, що влітку Єва Лонгорія відвідала іспанське Marbella Fashion Show. Зірка вибрала біле облягає плаття, яке підкреслювало її точенную фігуру і вигини тіла.

Шию селебріті прикрашав ніжний ланцюжок, а палець — кільце з великим каменем.

Для виходу жінка вибрала витончені червоні босоніжки.

Раніше ми писали, що Лонгорія з'явилася на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно на Сардинії. Єва була в двох образах, які дуже йшли красуні і підкреслювали її зовнішні дані.

Першим 44-річна актриса продемонструвала вбрання в чорному кольорі, а другим - у білому.

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