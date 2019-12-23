Телеведуча показала, як проводить час перед Новим роком

Наречена колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка, телеведуча Елена-Крістіна Лебідь опублікувала передноворічний пост

Зірка з'явилася у червоних джинсах і білій кофті з середечком, пише Рoliteka.net. Дівчина широко посміхалася, тримаючи в руках намисто.

Теледіва сидить на підлозі біля пишної ялинки, яку прикрашає. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Коли ялинка попросила ще й намисто, а ти їх розплутуєш 20 хвилин 🙈🙈🙈 А лабутены їй не дати??😂😂😂", - підписала фото наречена Розенко.

Майже за 40 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків та коментарів.

"Я думаю, що потрібно дати😂😂😂 А то впаде ще😂", "😂 і відвести на виставку Ван Гога👍", "У мене з гірляндою також, коли прибираю ялинку всі іграшки, гірлянди дуже акуратно склыдываю, і на наступний рік, дістаю, і сиджу годину розплутую🤦‍♀️ якимось магічним чином", "Як красиво, обожнюю новорічні свята, вогники, сюрпризики 🎄🎄🎄", "Ялинка красива❤", "Шікк🔥🔥😈", "Бусиків так і не допиталася???😂 Дуже красиво👍", "Найкрасивіша ялинка", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олена-Крістіна Лебідь змусила українців забути про проблеми і посміятися над її забавним відео.

Дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Інстраграм відео з «маскою», яка зробила їй милі косички з бомбонами.

В кадрі вона їде на машині і намагається поправити намальовані додатком окуляри і смикнути себе за косичку, посміхається і кривляється.

Нагадаємо також, що Олена-Крістіна Лебідь наділа курточку з квітковим принтом, бордові джинси і білі кросівки. Дівчина встала посередині серйозних колег, широко посміхаючись.

"Коли Святий Миколай приніс у подарунок зйомку в 7 ранку: група щаслива🥳 Я в печалі 🤣🤣🤣 Всіх зі святом!🥳 🍭🍬 🎄🎄🎄", - написала зірка.

Майже за годину пост зірки зібрав понад 2500 лайків.

Раніше повідомлялося, що наречена колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка показала нові фото зі своїм коханим.

Фотографії пара очевидно зробила в фотобудці після спільного перегляду фільму "Ножі наголо".

Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».

Як повідомляла Politeka, Лебідь приголомшила інтимних фото з Розенко: «прямо посеред вулиці…».

Також Politeka писала про те, що наречена Розенко показала, як розважається в машині: «висунула язик і…».