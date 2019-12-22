Знаменита українська співачка Оля Полякова вразила своїм епатажним, але в той же самий час спокусливим образом

Як повідомляє Politeka.net, Оля Полякова шалено любить епатувати і дразнити публіку відвертими вбраннями, які обирає для виходу в світ. До всього іншого, співачка публікує в мережі жаркі знімки.

Зовсім нещодавно вона приэдналася до суддів Х-фактора. Для ефірів музичного шоу вона обирає ефектні та відверті вбрання, які не можуть залишити публіку байдужою.

21 грудня відбувся фінал проекту. Під час нього Оля справила справжній фурор, коли з'явилася на сцені. Полякова блищала в білій сукні, прикрашеній блискучими каменями і стразами. Спідниця наряду була прозорою, тому з легкістю можна розглянути довгі ноги зірки.

Знімком, на якому вона постала в спокусливому вбранні артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вражаючий образ вона доповнила короною, довгими сережками та стрічкою з підписом "Міс Всесвіт".

"Вперше!!! Міс Всесвіт в прямому ефірі фіналу❤️ Як вам мій образ?" - запитала зірка.

Користувачі мережі поспішили відповісти на питання Полякової, а також засипали її компліментами. Не втрималася і популярна співачка Даша Астаф'єва, яка залишила їй у коментарях комплімент.

"Захват!💪🏼😘🌹❤️", "Заслужений образ 😍", "Олю,Ви молодчинка! Спасибі Вам за вашу працю і вашу музику! Ви прекрасні!❤️", "Ти най най най коханіша, красивіша і краща ❤️❤️❤️❤️❤️", "А це законно мати таку фігуру? 🔥❤️", "Ви і справді Міс Всесвіт😍😍🔥".

Також раніше повідомлялося, що відома українська співачка Оля Полякова показала спільний виступ на "Х-Фактор" з учасником програми Георгієм Колдун.

Полякова і Чаклун заспівали разом пісню на сцені "Х-Фактора". Оля була в цей раз в джинсових шортах і піджаку.

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