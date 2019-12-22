Телеведучий Даніель Салем розповів, як дружина ставилася до засекречування його сімейного стану у "Танцях"

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав Каті Осадчій у програмі "Світське життя".



"Якщо це необхідно для шоу-бізнесу, то нехай", – заявив Даніель Салем.

Тільки в четвертому прямому ефірі глядачі дізналися, що телеведучий – зразковий сім'янин. Він вже кілька років щасливо одружений і виховує доньку. Це настільки вразило шанувальників шоу, що вони навіть сумнівалися в правдивості шлюбу.

"Так, я пам'ятаю коли під час четвертого ефіру мені зробили сюрприз і запросили в зал мою дружину. Деякі говорили: "Як? Він одружений? Ні, цього не може бути, це підставна жінка,"– поділився він.







