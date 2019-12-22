Телеведучий Даніель Салем розповів, як дружина ставилася до засекречування його сімейного стану у "Танцях"
Як передає Politeka.net, свій коментар він дав Каті Осадчій у програмі "Світське життя".
Як відомо, він з перших же випусків отримав статус секс-символу нового сезону "Танців з зірками". Суддя Катерина Кухар не припиняє повторювати, що Даніель Салем гідно замінив грузина Іраклі Макацарію і полонив серця тисяч українок.
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Телеведучий розповів, як це сприйняла його дружина.
"Якщо це необхідно для шоу-бізнесу, то нехай", – заявив Даніель Салем.
Тільки в четвертому прямому ефірі глядачі дізналися, що телеведучий – зразковий сім'янин. Він вже кілька років щасливо одружений і виховує доньку. Це настільки вразило шанувальників шоу, що вони навіть сумнівалися в правдивості шлюбу.
"Так, я пам'ятаю коли під час четвертого ефіру мені зробили сюрприз і запросили в зал мою дружину. Деякі говорили: "Як? Він одружений? Ні, цього не може бути, це підставна жінка,"– поділився він.
Також телеведучий розповів, що кожен раз, коли повертається зі зйомок в Києві в рідну Одесу, то першим ділом готує для своєї родини смачний сніданок:
"Я дуже люблю готувати і коли я вдома, то обов'язково роблю на сніданок пишний омлет з сиром і соусом гуакомоле. Моя донька його просто обожнює".
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