Світлана Лобода вирішила піти на зйомки з найдорожчими для неї жінками

Співачка Світлана Лобода побувала зі своєю родиною на тематичному авторському ТВ-шоу Максима Галкіна, яке виходить на одному з російських телеканалів

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram українки за походженням, яка давно працює в РФ.

Так на нових опублікованих фото співачка постала, загалом, в досить скромному вбранні – білих стильних штанях, кофті без глибокого декольте, що рідкість у луках артистки. При всьому цьому, верх вбрання Світлани Лободи трохи просвічував – через білий светр виднівся, ймовірно, чорний бюстгальтер.

Варто також зазначити, що артистка трохи змінила імідж – обстригла невеликий чубчик і вкоротила волосся під каре.

Публіка левову частку уваги цього разу приділила не самій поп-виконавиці, а її родині. На представлених кадрах зібралися практично всі жінки з родини Лободи: старша дочка співачки, сестра і мати артистки. На рахунок останньої багато хто з шанувальників Лободи висловилися з величезною повагою і місцями навіть із захопленням, зазначивши, що жінка чудово виглядає в свої вже немолоді роки, мовляв в це, навіть, складно повірити.

Також публіка завжди «на ура» сприймає доньку співачки, деякі не обійшли увагою і сестру виконавиці – пишуть, що за красою дівчина нічим не поступається своїй зірковій сестрі:

«Вчора.... на першій смузі .....

#сегоднявечером ...

Приголомшлива програма трапилася 😍

Дякую ... @maxgalkinru ❤ #сім'я❤», - підписала артистка фото.

Шанувальники у захваті від побаченого – зазначають, що виконавиця та її рідні чудово виглядають, виділяючи «молоду» маму і чарівну дочку артистки, зокрема:

«Шикарні♥»

«Красуні 😍👍»«Красуні»

Раніше співачка показала себе не тільки в природному вигляді, але ще й у досить привабливому - Світлана показала струнку фігуру в тонкому чорному платті. Доповнила цибулю зірка вільного крою бежевим плащем. Її волосся розпущене і без всяких укладок, сама артистка позувала без макіяжу, але виглядала при цьому задоволеною і щасливою.

Раніше також знаменитість виставила трепетне архівне фото зі старшою донькою Євою, зроблене на фотосесії вже більше 4 років тому, присвяченій новорічних свят.

Так, Світлана разом з Євангеліною позували сидячи на сходинках біля величезної і пухнастої ялинки, прикрашеної різними новорічними декоративними елементами. Мама і дочка приміряли на себе милі і блискучі вечірні вбрання.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

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