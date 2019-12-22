Олена Омович вразила особистими кадрами із відпочинку

Модель вирішила продемострировать свою фігуру в публічному місці, де повно дітей. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram манекенниці.

На нових опублікованих знімках знаменитість постала в обтягуючому вбранні – білому і за текстурою, відповідному до сезону наряді, що дивно – зірка мережі велика любителька вийти в зиму в одних джинсових шортиках і шовкової майці під верхнім одягом.

Фотокартка є предметом демонстрації видатних форм так званої Insta-моделі – її груди, які ймовірно, не є натуральними і більше походять навіть не на анатомічної форми імпланти, а більше на ідеальної форми коло, буквально випирають з-під її білосніжного вбрання:

«1 або 2?😈

Як на мене, так обидва 😍

До речі, я обожнюю кататися на ковзанах і роликах. Але після того, як зробила ніс і груди боюся впасти і все похе*ити😂👋Хоча знаю, що при такому падінні навряд чи щось пошкодиться

Безшовний комбез як у Кайлі Дженнер від мого улюбленого...», - пише українка, що відчайдушно прагне слави розкішної вірменки-американки Кім Кардашьян.

Крім того, видніється на фото і «апетитна» п'ята точка артистки, видно також її бездоганну тоненьку талію, «ідеальне і модне» обличчя – пухкі губи, акуратний рівний носик ну і так далі «за списком».

Шанувальників абсолютно не турбує той факт, що Олена Омович вдавалася до послуг пластичних хірургів, вони називають дівчину «досконалістю», «красунею від природи» і неймовірно привабливою жінкою.

Раніше ми розповідали про те, що дівчина поділилася відвертим фото з Парижа, куди літала замість з коханим чоловіком. На балконі на тлі Ейфелевої вежі дівчина позувала в чорному прозорій білизні, яке абсолютно нічого не приховував.

Деякі підписники засуджують дівчину за захоплення відвертими фото, а також тим, що вона змінила форми за допомогою пластичних операцій, однак вона воліє не звертати уваги на злостивців і насолоджується молодістю і красою.

Свій 25-й день народження Олена зазначила в столиці Франції, отримавши величезний букет червоних троянд.

Ми також розповідали, що українська Кардашьян вразила шанувальників величезними грудьми і тонкою талією. Дівчина опублікувала фотографію, на якій позує в тілесному комбінезоні.

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.