Екс-учасниця гурту NIKITA Даша Астаф'єва довела, що вона одна з найкрасивіших зірок українського шоу-бізнесу

Як повідомляє Politeka.net Астаф'єва звикла роздягатися на камеру і кружляти голову шанувальникам. Її фотосети приносять фанам артистки справжнє естетичне задоволення, адже зірка вміє триматися в кадрі незалежно від того, чи є на ній щось з одягу, чи ні.

Кожен такий знімок отримує безліч коментарів користувачів мережі. Вони захоплюються її фігурою і обличчям.

На цей раз на її сторінці в Instagram-Stories з'явився знімок, на якому співачка показала принади своєї ідеальної фігури.

Вона позує в чорній сукні в паєтках, яка не приховує її ідеальних форм, а навпаки підкреслює звабливі випуклості. Вбрання з глибоким вирізом з окантовкою на ліфі і талії ідеально підкреслило красу Астаф'євої.

Макіяж виконаний з акцентом на губи з помадою яскраво-червоного глибокого відтінку – трендом сезону і безумовною класикою. Коментатори на жаль, не мають можливості залишити свої компліменти, але все ще можуть помилуватися неземною красою співачки.

Також раніше повідомлялося, що Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників. На сторінці зірки в Instagram вона показала неймовірні кадри.

В цей раз в Instagram артистка показала пікантний кадр, на якому позувала зі спущеним синім сукню з атласу. Волосся зірка звично поклала в пружні хвилі, а на її обличчі природний м'який макіяж.

Зазначимо, оскільки під постом зірка написала про рекламу косметики, яку активно представляє, шанувальники почали відзначати свою активність в коментарях, але не коментуючи вигляд зірки.

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