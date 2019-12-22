Відома українська виконавиця MARUV, яка так і не поїхала від України на Євробачення, показала цибульну історію

На відео MARUV в прозорому костюмі ріже цибулю біля плити. Після цього вона його кидає в сковорідку і в бік Регіни, відомої російської співачки. Потім показують спільний танець знаменитості з Регіною, а на тлі Олена Чепина, відома співачка, розбиває гітару. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зняли видосик для вас. Як вам наша цибульна Істрія ? Дівчина з гітарою Олена Чепина", - написала знаменитість.

Фанати встигли залишити кілька коментарів:

"Гітару шкода", "Шикарно, круто", "Красиві ноги і те, у що вони одягнені", "Мені чай з шипшиною, якщо можна", "Гітару за що", "Смачне блюдо видно вийшло", "Нормальна підготовка до новорічного корпоративу", "Це бомба"

Раніше ми повідомляли, що MARUV розкрила плани на майбутнє і приголомшила визнанням про дітей.

Популярна українська виконавиця MARUV розговорилася і розповіла про те, де познайомилася з чоловіком, а також про плани на дітей.

Так, дівчина познайомилася з чоловіком в стриптиз-клубі.

«У нас є спільний друг. Він там працював кальянником і він сказав мені: "Що ти така самотня? Тобі потрібно вже хлопця знайти! У мене є хороший кандидат – два метри ростом, баскетболіст". І ось він приходить і оскільки це стриптиз-клуб, почав з недоречних жартів. Але я його відразу поставила на місце», - зазначила вона.

Повідомлялося, що пристрасна MARUV покарала дівчат прямо на концерті.

Зірка приголомшила пікантними кадрами, зробленими під час чергового концерту. Також відзначимо, що співачки позували в тоненьких і напівпрозорих нарядах червоного відтінку і масивної взуття на високих підборах. Дівчата позували не тільки в латексних костюмах, але ще й доповнили образ аксесуарами і яскравим макіяжем.

Нагадаємо, MARUV розповіла про інтимні конфузи під час концерту

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