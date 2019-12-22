Відома українська співачка Наталя Могилевська опублікувала ролик зі свого виступу
Могилевська в цей раз стала публіці в червоному шикарній сукні. Артистка ходить по сцені і співає пісню "Я покохала". Декольте у співачки дуже значна, як і розріз на нозі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати встигли залишити кілька коментарів під відео:
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"Наталочка. Умничка захоплююся Вами. Так тримати.", "Як завжди нова пісня - Хіт!!!!!", "Розумниця і 'орач'. Дякую за творчість!".
Раніше ми повідомляли, що Могилевська налякала українців різкими змінами у зовнішності.
Відома українська співачка Наталя Могилевська заінтригувала мережа різкими змінами у зовнішності
Звернемо увагу, що на опублікованому відео Могилевська позує в шапці з вушками, які гарно рухаються. Однак шанувальники дівчата звернули увагу на її зовнішній вигляд.
«Я не дізналася Могилевську», «Бабуся», «У циган в пробці купила ? Одягнути так собі ідея», «як бабка стара», «ТОВ не дізнався», «Боже мій! Хто це?», «Ну негарно ж. Як бабуся у хустці», «Так, Натуля зовсім старенька вже...року не дінеш нікуди...», - пишуть вони.
Повідомлялося, що Каменських і Могилевська похвалилися розкішними тілами на публіці.
Каменських цього разу вибрала чорне прозоре плаття. Могилевська в свою чергу була в червоному, а руки виявилися дуже пишними в даній одязі.
"Заходи - відмінний привід зустрітися з колегам", - написала Могилевська.
Фанати почали активно обговорювати спільне фото:
"Красуні", "Смачні шоколадки", "Могилевська красуня, а Настя жах", "Колір волосся супер!", "Наталя, ви бомба", "Наряд у Могилевської супер , а Настя перебір....".
Нагадаємо, Могилевська нагнулася в прозорій спідниці і показала свого ідеального чоловіка
А ще Politeka писала, що Могилевська забула про білизну і посвітила принадами в латексі
Також Politeka повідомляла, що Могилевська сміливої позі показала свою головну гордість прямо на сцені