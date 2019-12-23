Відома українська фігуристка і фіналістка шоу "Танців з зірками" Ганна Різатдінова показала ідеальну розтяжку

На фото Анна у білій сукні для виступів з пишним низом. При цьому зверху воно вкрите золотими мереживами. На другому знімку Різатдінова виступає на сцені в наряді і робить повітряний шпагат. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли прокоментувати фото і поставити лайки. Кадри були опубліковані в сторіс Анни.

Раніше ми повідомляли, що гімнастка Ганна Різатдінова, яка стала суперфіналісткою останнього сезону «Танців з зірками», розповіла про стосунки з одіозним нардепом Олександром Онищенком.

За словами спортсменки і моделі, чутки про їх з політиком і бізнесменом триваючому романі неправдиві. Про це вона заявила під час веб-конференції.

Олімпійська призерка запевнила всіх шанувальників, що чутки про піарі за рахунок відносин з відомим багатієм повна нісенітниця:

«днями я дізналася, що, виявляється, що багато хто думає, що я з Олександром Онищенком. Навіть не те, що багато хто, а от всіх оточив такий слух про те, що я з Олександром, але просто на якийсь період часу, ми, скажімо так, розійшлися і спеціально все це розіграли, але все буде добре, через пару років або невідомо коли ми зійдемося і будемо жити довго і щасливо», - сказала Ганна Різатдінова.

Повідомлялося, що улюблениця Ями з "Танців з зірками" похвалилася апетитними формами в образі снігуроньки.

Українська гімнастка, учасниця шоу "Танці з зірками" Ганна Різатдінова опублікувала фото в яскравому образі

Дівчина постала в блакитному платті, що відкриває її красиву спинку, поясок ідеально підкреслив її тонку талію.

Анна яскраво посміхається і виглядає щасливою.

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