Ведуча шоу "Зважені та щасливі" на каналі СТБ Аніта Луценко з недвних пір почала активно змінювати зовнішність

Так, у жовтні цього року зірка підстриглася "під хлопчика", таким чином, позбувшись каре, пише Рoliteka.net. Також тренер перефарбувала волосся в світлий з ліловим відтінком.

Через деякий час зірка проекту змінила колір на рожевий. Минуло небагато часу, як Аніта знову стала блондинкою.

Фото зі своєю новою зовнішністю Луценко опублікувала в Instagram. Зірка з'явилася в спортивних топі і лосинах, які ідеально підійшли її фігурі.

Дівчина позувала в спортивному залі, вихваляючись красивими формами.

"Тренування піднімають настрій 😀 факт! Гарного всім дня ❤️", - написала Анна.

За п'ять годин пост тренера оцінили понад 25,5 тисяч людей, деякі з них залишили коментарі.

"Вам дуже йде. Виглядаєте супер👍👍👏", "Краса💖", "Красуня😍 і костюм класний👍", "Класна👍", " 😍Ах, ця стрижка 😍Аніта Ви космос🔥😘", "Зачіска супер", "Ось стрижка зараз прям саме те!Набагато крутіше колишнього каре і ,як на мене,набагато більше підходить під характер власниці👍👍👍😀", "красуня))) і костюм бомбічний)))", "Якааа зачіска обалденная!!!👍👍👍👍 Ну і звичайно ж сама Аніта😍", "Вам дуже йде ця зачіска😍", "Крута 😎 ❤️ Взаємно доброго дня 😉", "Аніта,ви красуня,нікого не слухайте,всі вони вам заздрять!👍👏🌸🌺😘", "Укладка круть 🤘", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Аніта Луценко разом зі своєю колегою - зірковим тренером Юлією Богдан представили онлайн-програму схуднення для чоловіків. Її обличчям і тренером став популярний спортсмен з багаторічним стажем - В'ячеслав Приходько.

Програма домашнього фітнесу та харчування для чоловіків здатна перетворити тіло за 12 тижнів.

Нагадаємо, ведуча шоу "Зважені та щасливі" на каналі СТБ Аніта Луценко любить "оновлювати" свою зовнішність.

Фото з новим кольором волосся спортсменка опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Підписники почали бурхливо обговорювати оновлений образ Аніти.

Нагадаємо, ведуча "Зважені та щасливі" Аніта Луценко кардинально змінила імідж: зірку не впізнати

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