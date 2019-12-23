27-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, вирішила кардинально змінити імідж

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram MARUV поділилася кількома фото, на яких з'явилася з новим кольором волосся. Артистка проміняла попелястий колір на... яскраво-блакитний - настільки насичений, що спочатку навіть не кидається в очі те, що вона без макіяжу. На Анні червона відверта сукна, що вигідно підкреслила її ідеальну фігуру. У цьому сексапільному вбранні дівчина крутиться перед камерою - щоб було видно її красу зі всіх ракурсів. На одному зі знімків вона еротично вып'ятила "свою п'яту точку".

"Отже, тепер я блакитна 🤗 Вам подобається моя нова зачіска @rudyshyn_mykhailo?", - підписала знімки Корсун.

Коментуючі прийшли в повний захват від зміни обліку артистки. Деякі зазначили, що тепер MARUV схожа на Мальвіну, інші - на Лілу з фільму "П'ятий елемент", а треті - на Смурфа. Як би то ні було, всі фоловери зійшлися на думці, що Анні йде синій колір волосся.

"Кращий смурф в світі 🔥"

"Мальвіна 😍 "

"Подобається! Але ти тепер втратила свою изюминку! Все-таки чорний твій найкращий колір. Тим більше ми тільки до сивого блонду звикли. Але все одно ти дууже красива!🔥"

"Красива, вмираю))) 💕"

"У який би спосіб Марув не втілилася, їй все йде.😻 Як?🤷🏻‍♀️"

"П'ятий елемент-2 🔥🔥🔥"

"Відвал всього... Новий образ,новий стиль. Красоткааа😍🔥🔥🔥"

"Колір настрою синій 😂😍"

"Вах, яка😍 мультипаспорт 😂"

"І'мя m blue, лабуди-лабудай, лабуди-лабудай😂😂😂"

"така красуня навіть без мэйка 😻"

Раніше ми повідомляли, відео з MARUV, де вона з'явилася в прозорому вбранні та фартушку на кухні, підірвало мережу.

Так, в кадрах відразу три співачки. MARUV ріже цибулю і кидає її на сковороду, після чого танцює з російською виконавицею Регіною. Третя учасниця ролика, співачка Олена Чепина в цей час розбиває гітару.

"Зняли відосик для вас. Як вам наша цибульна Історія?", - запитала думку фоловерів Ганна.

Коментують тут же стали відповідати зірці:

"Гітару шкода", "Шикарно, круто", "Красиві ноги і те, у що вони одягнені", "Мені чай з шипшиною, якщо можна", "Гітару за що", "Смачне блюдо видно вийшло", "Нормальна підготовка до новорічного корпоративу", "Це бомба".

Нагадаємо, MARUV розповіла про інтимні конфузи під час концерту

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