Влад Яма позував в незвичайному образі для календаря

Знаменитий український хореограф і член журі танцювального шоу "Танці з зірками" останнім часом часто ділиться з шанувальниками фотографіями, на яких любить приміряти на себе різні образи і пози, пише Politeka

На цей раз Влад Яма опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram.

В підписі він розповів, що позував в образі Білобога для календаря ЗБЕРІГАЧІ.

"В образі Білобога для календаря ХРАНИТЕЛІ для @natalimagazine . Бог світла, тепла і удачі", - написав хореограф.

Раніше ми повідомляли, що Влад Яма показав фото, на якому майже повністю видно обличчя 4-річного сина.

Відомий танцюрист, а також суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма рідко показує свого сина, якщо син і потрапляє на фото, він прикриває його обличчя різними "смайликами".

Але в день народження первістка Влад вирішив зробити виняток, і опублікував знімок, на якому можна розгледіти обличчя 4-річного Леона.

Але все ж Яма сховав очі сина стікером-окулярами.

Влад написав під знімком: "Наше щастя 4 роки! Не віриться і сльози на очах... Дякую Ліліана за нове життя".

"Ви знаєте, у нас настільки все добре, що нам і так багато хто заздрить. А якщо ми покажемо його, то заздрісників стане ще набагато більше", - так пояснив Влад те, що вони приховують з дружиною обличчя сина.

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Популярний український хореограф періодично ділиться з шанувальниками знімками з свого минулого. На цей раз він опублікував у своєму Instagram фотографію, зроблену на дитячому ранку.

На чорно-білому знімку маленький Яма позує в смішному костюмі Чебурашки з величезними вухами і пухнастою шубою. При цьому на тлі веселій обстановки особливо сильно виділяється суворе вираз обличчя майбутнього хореографа.

«Всі люди як люди, а я... Чебурашка!...Але вираз обличчя у мене зараз приблизно така ж, тому що зірвався Новорічний корпоратив. Так що звертайтеся», - написав Яма в підписі до світлини.

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