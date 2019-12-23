Влад Яма позував в незвичайному образі для календаря
Знаменитий український хореограф і член журі танцювального шоу "Танці з зірками" останнім часом часто ділиться з шанувальниками фотографіями, на яких любить приміряти на себе різні образи і пози, пише Politeka
На цей раз Влад Яма опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram.
В підписі він розповів, що позував в образі Білобога для календаря ЗБЕРІГАЧІ.
Розкрито правду про Заворотнюк, діагноз зовсім інший: «Вона вже...»
Кім Кардашьян вивалила пружні м'ячики перед гарячим красенем: "не можна встояти"
Галкін підставив міцне чоловіче плече Лободі, такого Пугачова не очікувала: жаркі кадри
Каменських показала всі свої принади в прозорому вбранні, Потап не стримався: "Шалена дівчинка"
"В образі Білобога для календаря ХРАНИТЕЛІ для @natalimagazine . Бог світла, тепла і удачі", - написав хореограф.
Раніше ми повідомляли, що Влад Яма показав фото, на якому майже повністю видно обличчя 4-річного сина.
Відомий танцюрист, а також суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма рідко показує свого сина, якщо син і потрапляє на фото, він прикриває його обличчя різними "смайликами".
Але в день народження первістка Влад вирішив зробити виняток, і опублікував знімок, на якому можна розгледіти обличчя 4-річного Леона.
Але все ж Яма сховав очі сина стікером-окулярами.
Влад написав під знімком: "Наше щастя 4 роки! Не віриться і сльози на очах... Дякую Ліліана за нове життя".
"Ви знаєте, у нас настільки все добре, що нам і так багато хто заздрить. А якщо ми покажемо його, то заздрісників стане ще набагато більше", - так пояснив Влад те, що вони приховують з дружиною обличчя сина.
Також ми писали, Влад Яма насмішив шанувальників забавним архівних фото з дитячого ранку
Популярний український хореограф періодично ділиться з шанувальниками знімками з свого минулого. На цей раз він опублікував у своєму Instagram фотографію, зроблену на дитячому ранку.
На чорно-білому знімку маленький Яма позує в смішному костюмі Чебурашки з величезними вухами і пухнастою шубою. При цьому на тлі веселій обстановки особливо сильно виділяється суворе вираз обличчя майбутнього хореографа.
«Всі люди як люди, а я... Чебурашка!...Але вираз обличчя у мене зараз приблизно така ж, тому що зірвався Новорічний корпоратив. Так що звертайтеся», - написав Яма в підписі до світлини.
Нагадаємо, роздягнені Влад Яма з дружиною підірвав мережу пристрасним фото.
Як повідомляла Politeka, Влад Яма з дружиною показав справжню пристрасть, пікантні фото облетіли мережу.
Також Politeka писала, що Влад Яма показав, як розважається з дружиною вранці.