Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва вразила відвертим вбранням на виступі

Як повідомляє Politeka, знімок дівчина опублікувала в Instagram.

Так, для виходу на сцену Астаф'єва вбралася в один боді і чоботи з довгим підйомом. Крім того, співачка зробила нестандартну для себе зачіску. Доповнював образ елегантне кольє.

Як можна помітити, пишні форми Астаф'євої так і намагалися «вистрибнути» з наряду. Однак українці не змогли висловитися, оскільки знімками дівчина поділилася в Stories.

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантний і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу.

Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників. На сторінці зірки в Instagram вона показала неймовірні кадри.

В цей раз в Instagram артистка показала пікантні кадри, на яких позувала відразу в декількох яскравих образах.

У розділі Сторі зірка представила цілу серію кадрів, на яких позувала в найрізноманітніших вбраннях. Даша показала фото з різних моментів життя, відповідаючи на запитання шанувальників.

Так, за словами Даші, вона здатна багато витримати, може забавно відповісти навіть на самі дивні питання. Наприклад, відповідаючи на заплутане пропозицію шанувальника про морозиво, зірка виставила кадр з фотосесії, де вона позувала перепачканной в ласощах і серйозно дивилася при цьому в камеру.

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