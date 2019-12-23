Перед Новим роком популярний співак MELOVIN, творчий шлях якого підтримує сам Андрій Данилко, зізнався, що невимовно страждає, але все заради «благої» цілі

Побути на одинці. Ось, що треба молодому виконавцеві перед Новим роком. Про це він сам розповів на зйомках новорічного шоу «Привіт, 20-ті!».

Так у відповідь на питання чи було у MELOVIN таке, коли він просто валився з ніг новорічної ночі, співак відповів:

«Такого не було. Але кожного Нового року я зачиняюсь у кімнаті і реву. Таким чином відновлююсь, перезавантажуюсь, це певний психологічний випуск за цілий рік. Не знаю, від чого плачу – від горя чи радості, просто мені потрібно поплакати останній раз у старому році», – зізнався виконавець за лаштунками вищезгаданого шоу.

Співак також розповів чого він зовсім не виносить у новорічні свята:

«Головне – не п’яні люди, а все інше може бути. Круто, коли гарні відносини з батьками, вони приїжджають «затарені» до тебе, і ти сприймаєш це свято дійсно по-новорічному». Важливо, саме компанія, каже молода зірка сцени:

«…Батьки, родичі або просто близькі люди, а на столі може бути й одна мандаринка і все буде круто».

Висловився співак й щодо різдвяних подарунків – так за його словами, він більше з тих, хто радує подарунками інших, аніж полюбляє сам приймати подарунки:

«Я дуже люблю дарувати. Іноді не знаю, кому саме й навіщо, але скуповую безліч подарунків. Все ж таки знайду, кому можна це відправити. Подарунки шукаю довго, мене команда за це ненавидить, бо їм доводиться зі мною ходити по магазинах». До всього MELOVIN додав несподіване: його надихає ходіння по магазинах:

«…Для них важко 5 годин бродити в пошуках подарунків, а мене цей процес навпаки надихає».

Нагадаємо також, Андрій Данилко вперше за тривалий час записав нову пісню.

На Youtube з'явився запис нової пісні артиста під назвою «Make It Rain Champagne».

Після тривалого творчої та авторської перерви – практично 6 років – танцювальний трек був явлений публіці. Публіка виявилася вдячною, і вже через добу після публікації, шанувальники буквально обсипали виконавця компліментами:

«Шикарний хіт, що одразу тягне підспівати та покружляти! Сподіваюся побачити багатий кліп з голими самцями під бризками шампані!!!!! Люблю-обнімаю, спасибі за настрій))))»

«абсолютно новий рівень, браво!!»

«Чітка пісня)»

«Легенда повернулася!»

«Господи, як я цього чекала😍😍😍»

Як відомо, прем'єра поза мережею відбулася раніше - Вєрка Сердючка представила пісню під час «Вечора прем'єр з Катериною Осадчою». Вже тоді публіка вибухнула в захваті і двічі під час концерту кликала Данилка та його команду з виходом на біс.

Нагадаємо також, зоряні учасниці НеАнгелів показалися в компанії Андрія Данилка.

На фото дами постали, як це часто в них буває, всі в блискітках – відверті та яскраві фото в сценічних костюмах припали до смаку багатьом шанувальникам знаменитостей. Зокрема, на жінках були декоровані стразами бра і накидки зі шлейфами.

На фото також був присутній «скромний», цього разу, популярний український артист Андрій Данилко, більш відомий публіці як Вєрка Сердючка. Артист був увесь у темному одязі і кепці.

Знаменитості трималися на знімках за руки, обнімалися і посміхалися. Фото зроблено під час чергового ефіру Х-Фактора, який відбувся напередодні.

Нагадаємо, новий хіт Вєрки Сердючки злили в мережу, встояти неможливо: "Ти що, його вкрала?"

Як повідомляла Politeka, Данилко разом з мамою Сердючки приголомшили новим фото: «Стоять, як засватані…»

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