Колишня солістка відомої групи ВІА-Гра Міша Романова влаштувала гарячі танці разом з тренером

Як повідомляє Politeka, кадрами дівчина поділилася у себе в Instagram.

«Селезінка лопнула», - йдеться у підписі до відео.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Міша Романова танцює разом з тренером прямо на камеру. Однак після тривалого сета і високого темпу, у дівчини, судячи з усього, «закололо в боці».

На жаль, шанувальники співачки не змогли висловити думку про рухах Романової або поспівчувати їй, оскільки кадри опубліковані в Сторіс.

До цього Міша Романова показала миле фото, зроблене в центрі Києва. На кадрах дівчина позує на Софіївській площі. В руках вона тримає склянку кави. У підписі до фото, вона поцікавилася у своїх передплатників, якою б вони хотіли отримати подарунок на новорічні свята.

«Новий рік вже зовсім близько🙈Мій найулюбленіший свято. Вся ця мішура, суєта, ялинковий запах, новорічні мелодії з кожного магазину та кафе😌 Який подарунок хочете побачити під ялинкою?», - написала Романова.

Фанати захопилися новим знімком і тут же відреагували на нього лайками та коментарями. Всього за кілька годин публікація набрала більше 10 тисяч відміток «мені подобається».

«б Вас під ялинкою побачити, ось це подарунок!», "Ось це мрія", «Який подарунок?) новий сингл від Вас)) на тему нового року))) в образі місіс снігуроньки в кліпі))», «Красуня», «така Няшечка», Квиток на концерт», - відреагували люди.

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