Телеведуча Лера Кудрявцева терміново перенесла важку опурацию з-за того, що у неї порвався силіконовий імплантат в грудях

Про це вона сама розповіла в своєму Instagram. Також вона показала кадри з лікарні, як її рятували лікарі.

Кудрявцева повідомила, що нещодавно перенесла операцію по видалення грудних імплантів. За її словами, вони були встановлені 15 років з «довічною гарантією», а доктор казав, що їх «можна танком тиснути».

«Кожен рік проходжу чек ап. Відправили на Узд, потім на МРТ з контрастом. Вердикт! Лівий імплант порваний, протікає років 5-6 куди тільки можна було затекти, в терміновому порядку операція видалення імплантів з капсулою і видалення силікону з тканин. Дуже агресивна операція, дуже», телеведуча поскаржилася.

Кудрявцева зазначила, що може пошкодувати про своєї відвертості, однак сподівається, що її пост допоможе вберегти хоч кількох дівчат від встановлення грудних імплантів.

Жінкам вирішувати самим, але Кудрявцева вважає, що ризики від «силіконових грудей» величезні.

Користувачі мережі висловили Кудрявцевої співчуття і побажали якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, в серпні 2019 року 47-річна ведуча Лера Кудрявцева стала мамою вдруге через тиждень після того, як стала бабусею.

Щасливий батько дочки – хокеїст російського клубу «Салават Юлаєв» Ігор Макаров. Він молодший від своєї дружини на 17 років. Пара живе у шлюбі вже п'ять років.

На початку серпня Лера Кудрявцева стала бабусею. Первісток народився у її 28-річного сина Жана і його дівчини Анастасії. Хлопчика назвали Левом на честь батька Лєри Кудрявцевої Льва Миколайовича. Жан народився в шлюбі провідною з барабанщиком групи «Ласкавий травень» Сергієм Ленюком. Кудрявцева вийшла за нього заміж, коли їй було 18 років.

Другим чоловіком Кудрявцевої був бізнесмен Матвій Морозов, їх шлюб тривав три роки, подружжя розлучилося у 2007 році. А вже через рік в пресі обговорювали роман телеведучої і співака Сергія Лазарєва, який був на 12 років молодше своєї коханої.

Нагадаємо, телеведучу застукали за несподіваними розвагами: "Попросила ще...".

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