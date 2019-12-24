Леся відвідала важливий захід, під час якого засвітилася в оригінальному сукні з відвертим вирізом.

Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

В цей раз знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася перед черговим виступом, пише Politeka.

Леся відвідала важливий захід, під час якого засвітилася в оригінальному сукні з відвертим вирізом. Наряд з вельми цікавим дизайном здивував шанувальників не менше, ніж жарт, витівка Лесі.

«Одна нога вже в 2020м😎 Вгадайте, які кольори потрібно одягнути в новорічну ніч?? dress by #ѕамашила», – коментує фото Леся.

Шанувальники Никитюк не залишилися байдужі:

«Кажуть, що металеві і сірі тони, не яскраві і помітні...а взагалі, я думаю, все, що хочеться!», «💐😀 Жінка. ВАМП!!!👆», «Білий 💟💟», «Шикарна🌷❤️😍», «То моїй дружині колись якийсь цурка в ОК написавши», «Будь-які кольори і не морочитися! 😜», «Клас✨ з одягу думаю відтінки білого і металевий», «Леся виглядаєте у чорній,класичній,яскравій сукні,витончено,та вишукано,вам личить,ві леді», «Білі кольори🐀», «"Дівчина у тєтя красивий нога".,а моя у відповідь "Що?"...».

Також Леся показала не тільки незвичайний кадр в образі зі сміливим декольте, але і дійсно унікальні і яскраві кадри, зняті під час зйомок шоу "Ле-маршрутка". Під час шоу Никитюк показала унікальні місця України, які варто дізнатися і де варто побувати кожному жителю країни.

«Якщо мене запитають: "Що ти зробила для своєї країни?", я відповім: "Я показала! І я навіть не знаю, чи оцінить хтось мої старання і всієї нашої команди. Я знаю, що своє не люблять. Чомусь так склалося! Всі завжди хочуть закордонне. Напевно, це бажання залишилося ще з СРСР. "Мамо, привези жуйку закордонну, з переснимачкой, щоб на руку, турецький светр... і бананів!". Я банани спробувала років на 10! А тепер вони під Києвом ростуть. Так можливо пора полюбити своє?» – написала Никитюк під постом.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

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