Артистка показала пікантні кадри, на яких позувала відразу в декількох яскравих образах

Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантний і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників. На сторінці зірки в Instagram вона показала неймовірні кадри.

В цей раз в Instagram артистка показала пікантні кадри, на яких позувала відразу в декількох яскравих образах.

«Сама довгоочікувана ніч у році 🤍❣️🤍 Спасибі величезне @alaskakyiv за нашу яскраву дружбу і довіру) Запрошуємо всіх , хто вірить в казки, зробити свято незабутнім», – Даша пише під відео в Instagram.

На представленому ролику артистку просто не дізнатися, чим і захопилися шанувальники:

«Це буде неймовірна ніч♥️🦀», «Люблю тебе 😘», «Супер💗💗💗», «Чарівно💯💙💯💙💯», «Клас!!! Шикарно!».

Також Даша представила серію фото, на якому позувала в незвичайному вбранні серед гір Ісландії. При цьому вона зазначила, що її нові фото було її давньою мрією, вона давно хотіла побувати там.

«В об'єктиві нового, дууууууже талановитого і душевного режисера. Ще довго буде снитися... #такаяисландия», – Даша пише під новим постом.

Шанувальники не утрималися від коментарів:

«Так, багато чого залежить від режисера, але ти муза, яка робить кадр шедевром. Дуже гарні фото!», «Результат в кадрі, а робота 😲😟😨 ЗА.. .Даша ти 🌟🌟🌟🌟🌟», «Шматочок мінералу цього, будь ласка-пожалуцста-будь ласка!», «Мурашки по шкірі від цих видів і усвідомлення того, яка ви самовіддана 🔥❤️», «Повелителька чорної скелі!», «Неймовірні!🔥».

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