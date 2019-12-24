Відома співачка й солістка групи ВІА Гра Еріка Герцег показала новорічне відео

на кадрах Герцег в червоній кофті з відкритим плечем. Можна помітити, що Еріка забула про білизну. Знаменитість позує на камеру і щось шепоче глядачам. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Будьте щасливі, ніколи не сумуйте! Бережіть себе і одне одного", - написала Герцег.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під роликом:

"Еріка де ваші чорні костюми з велосипедками і топіки? Один раз виступили і всі", "Красуня", "Еріка, скоро Новий Рік, не забудь привітати всіх хто на тебе підписаний нас багато", "Эричка! Нехай здійсняться всі твої мрії", "Смакота".

Раніше ми повідомляли, що пишногруда «коханка» Меладзе розбурхала видом в екстра-міні.

Учасниця популярного музичного колективу ВІА Гра Еріка Герцег показала відверте фото зі зйомок.

На новому опублікованому знімку артистка присіла, трохи розставивши ноги і спідлоба дивиться в камеру. На дівчині чорні колготи або панчохи в мікро-горошок, волосся блондинка підібрала, також на ній чудово село міні-плаття з високим коміром:

«Дорогий Дідусь Мороз! Я весь рік була дуже хорошою дівчиною, тому, будь ласка, вручи мене в подарунок...», - написала Еріка.

Повідомлялося, що голі красуні з "ВІА Гри" влаштували гарячу фотосесію прямо на підлозі.

Солістка групи "ВІА Гра", Еріка Герцег, опублікувала фото зі своїми колегами.

Артистка оприлюднила новий знімок, на якому вона разом з іншими солістками позує у відвертих образах. Еріка знаходиться посередині в білій довгій сорочці, яку вона спустила з плечей, також вона показала свої стрункі ніжки.

Зліва від Еріки присіла Ольга Меганская в чорному шовковому халаті з мереживом, а праворуч - Уляна Синецька у топі і шортиках.

Нагадаємо, молода "коханка" Меладзе перервала мовчання і розкрила сокровенну таємницю

А ще Politeka писала, що пишногруда "коханка" Меладзе затьмарила подружок з ВІА Гри

Також Politeka повідомляла, що молода "коханка" Меладзе спустила сорочку і блиснула розкішним тілом



