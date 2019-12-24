Відома українська виконавиця Надя Дорофєєва засвітила ідеальне тіло у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.

Так, Дорофєєва позує в зухвалому екстра-міні сукня в спокусливій позі, виставивши напоказ ідеально фігуру. Доповнювати образ співачка вирішила елегантною зачіскою і яскравим макіяжем.

На жаль, українці не змогли висловитися про вбранні кумира. Фотографію Дорофєєва розмістила у себе в Сторіс.

До цього Надя Дорофєєва похвалилася в мережі відвертими нарядами, в яких виступила на концерті.

дівчина опублікувала Знімки в розділі Stories в Instagram. Так, на одному з опублікованих знімків Дорофєєва одягнена в один тільки боді чорного кольору з написом бренду, накинута зверху лише прозора накидка у вигляді сукні. Вона вигнулась у спокусливій позі, продемонструвавши глядачам зі сцени свої голі ноги і п'яту точку. Вона підняла Руки вгору, в одній Дорофєєва тримала мікрофон.

На іншому знімку з розділу історій, Дорофєєва відображена в тій же позі на сцені, але вже в іншому вбранні. На ній - міні-сукня кольору синій металік, з-під якого визирають панчохи. Вона також спокусливо прогнулася вперед.

Зазначимо, що Дорофєєва любить незвичайні знімки, які надають її фігуру і підкреслюють достоинста. Так вона також опублікувала придуркуватий знімок з висунутим язиком і милими веснянками.

Нагадаємо, Дорофєєва блиснула на публіці у відвертому вбранні

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