Інцидент, який стався з телеведучою Лєрою Кудрявцевою, можна назвати винятком

Про це в коментарі журналістам розповіла пластичний хірург Світлана Жаркова, передають Дні.

Як стверджує фахівець, установка імплантів - безпечна процедура, а розрив у Лери Кудрявцевої - виключення з правил.

"Маючи дуже мізерну інформацією з її публікації в "Instagram", можна припустити, що була травма в анамнезі. Адже ці імпланти мають довічну гарантію, їх оболонка досить міцна, і порватися просто так не може. Можливо, був якийсь сильний механічний вплив, що і призвело до сумних наслідків", – пояснила Жаркова з професійної точки зору.

Але хірург шокована тим, що популярна телеведуча Лєра Кудрявцева тривалий час ходила з пошкодженими імплантами.

"Лера пише, що проходить чек-ап (комплексна перевірка здоров'я в клініці) один раз на рік. Мені незрозуміло, як протягом п'яти або шести років при проходженні чек-апа розриву імпланта не виявилося. І чому вона так довго ходила з надірваними імплантами", – в подиві Жаркова.

Фахівець стверджує, що для Лєри Кудрявцевої зараз найголовніше стежити за своїм здоров'ям. Вона не сумнівається, що телеведуча швидко прийде в норму і скоро знову засяє на телебаченні.

"Жінка молода, сильна, відновиться. Потім вже буде вирішуватися питання про естетику. Навряд чи вона вирішиться в найближчий час на установку імплантів, але груди, звичайно, буде виглядати не найкращим чином", – озвучила хірург свій професійний вердикт.

Груди зірки, за словами Олени Жаркової, буде провисати, адже імпланти після операції розтягують тканини.

"Те, що сталося з Лерою Кудрявцевою – це виключення з правил. Мільйони жінок живуть з імплантами, і у них все добре. Але ризики є завжди при будь-якої операції. Інша справа, наскільки вони великі в кожному окремому випадку", – резюмувала фахівець у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми повідомляли про те, що Лера Кудрявцева залишилася без грудей. 48-річна російська телеведуча Лера Кудрявцева днями перенесла серйозну операцію із-за розриву грудного імпланта.

Виявилося, 15 років тому вона в одній з московських, нібито перевірених, з хорошою репутацією, клінік, зробила собі операцію по збільшенню грудей.

Лікар їй тоді сказав, що термін гарантії - довічний - і "хоч танком дави" нічого з імплантами не трапиться. Однак недавно з'ясувалося, що вже років 5-6 як один з них лопнула, і все це час силікон виливався "куди тільки можна".

Нагадаємо, телеведучу застукали за несподіваними розвагами: "Попросила ще...".

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