38-річний режисер, сценарист і кліпмейкер Алан Бадоєв показав фото з гарячими обіймами з 27-річною солісткою KAZKA Олександрою Зарицькою

Як передає Politeka.net, Бадоєв поділився знімком у своєму мікроблозі в Instagram. Кадр знятий під час зйомок відомого кліпу на пісню "Палала". На фото режисер впритул стоїть позаду співачки і ніжно обхопив її голову руками, нахиливши до правого плеча - Зарицька аж заплющила очі від задоволення. Фото просякнуте сексуальною спокусою, що відчули навіть користувачі мережі, засипавши блог режисера захопленими коментарями.

"Прокидаєшся вранці і розумієш, що зняв більше ,ніж кліп ) Дякую що переживаєте емоції разом з нами ! #ПАЛАЛА @kazka.band Вже історія #BADOEV2019", - поділився Бадоєв.

"Хто-хто, але Алан Бадоєв з роками тільки краще виглядає😎"

"Яка пристрасть🔥🔥😍😍"

"Так хочеться фільм про те, як Ви працюєте... Цікавіше будь-якого кліпу буде... Невже ніхто не ходить там з мобільником і не знімає процес? Це ж безцінні миті..."

"В руках митця‼️❤️"

"Просто немає слів, який Ви талановитий. Супппеер!Аплодую 👏"

Раніше ми повідомляли, новий кліп KAZKA викликав неоднозначну реакцію у користувачів мережі: велика частина, звичайно, схилила свої голови перед потужним мистецтвом, але все-таки народ, виявилося, недостатньо готовий у повній мірі сприймати відверті сцени і посил творців.

"В цьому кліпі червоною ниткою ми «прошиваємо» такі теми, як бодіпозитив, расову рівність, свободу вибору партнера. Будь-яка людина колись уперше відчуває те саме перше почуття і не важливо, як і до кого воно приходить", - так описав своє творіння Бадоєв.

"Ось Бадоєв напряг всім зробив ,ми ж хочемо відразу реалії ,,,А тут головоломка!😅"; "Фуууу...... противне фото"; "Як завжди, незрозуміло, але потім БОМБА!🙌"; "Чоловік догори ногами. 😂 Руки, шия, нічого такого)))"; "Невидимою червоною ниткою пов'язані люди які люблять" 💞 Прям відчуваєш як тебе "прошиває" ця робота! Алан сексуально і естетично! Браво! 💋", - пишуть в коментарях на сторінці кліпмейкера.

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