Донька голлівудських акторів Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, Шайло, завжди привертає увагу публіки

Нещодавно дівчинка разом з матір'ю і темношкірою сестрою, Захарою, прогулялася по Лос-Анджелесу. Трійця ходила по магазинах, і після покупок виглядала дуже задоволеною.

Знімки сім'ї розлетілися по мережі, тому користувачі тут же почали обговорювати побачене.

Зокрема, видно, що дівчинка вже майже догана мати по зросту.

На думку коментаторів, ноги Шайло ідеальні для модельного бізнесу, а зовні дані чудові, і завдяки ним вона підкорить олімп.

Люди в коментарях просять почекати із зміною статі.

Однак противники повідомили, що одних зовнішніх даних Шайло не вистачить, щоб стати моделлю. Адже дивлячись на сьогоднішні фото, дівчинка поводиться скуто перед камерою.

Що діється з Шайло поки офіційно невідомо, проте, за інформацією інсайдерів, дочка Анджеліни Джолі вже змінила ім'я на Джон.

Нагадаємо, зірку разом з дочками, Захарою і Шайло, помітили в Лос-Анджелесі 22 грудня.

Для свого виходу знаменитість обрала білу сорочку, спідницю-олівець, чорне пальто і світлі туфлі-човники. Завершували образ Джолі окуляри і годинник.

Дочки Анджеліни виглядали, по-простому. Захара одягла чорний светр, який оголив її плечі і чорні обтягуючі джинси.

А Шайло, як завжди, одягла те, що більше підходить хлопчикам - сіру об'ємну толстовку, шорти і кросівки.

Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі і Бред Пітт розійшлися давно, але до цих пір шанувальники сподіваються на їх возз'єднання.

Так, днями в ЗМІ з'явилася інформація, що колишній парі все-таки вдалося налагодити контакт. За чутками, Джолі навіть залишиться на Різдво в Каліфорнії спеціально для того, щоб діти змогли відзначити свято з батьком.

Раніше повідомлялося, що Джолі вирішила зробити приємне своєму колишньому чоловікові Бреду Пітту, віддавши йому дітей в переддень Різдва.

Проте, як з'ясувалося, з артистом в його будинку в Сан-Феліс, проведуть свята далеко не всі діти.

Так, напередодні свята до Пітту прибудуть його рідні діти - 13-річна Шайло і 11-річні близнюки Вів'єн і Нокс.

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