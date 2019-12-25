21-річна прийомна донька українського репера Потапа, Наташа Горова, здивувала знімками зі свого дитинства

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася кількома кадрами, яким, напевно, не менше 15 років, на яких вона постала ще зовсім маленькою. На одному з фото на Наташі кумедне вбрання з головним убором (ніби зроблено з маминих гардин), а в руках - графин з сухими пелюстками троянд. Задоволений вигляд дівчинки видає її гарний настрій. На іншому знімку, Наташа, мабуть, була на прогулянці на природі. У куртці і джинсах, з двома хвостиками маля дивиться вгору на того, хто її фотографує, осяяна щасливою посмішкою. Третій знімок не менш цікавий. Тут дитину, очевидно, чимось "образили". Наташа, сидячи на дивані з ногами, насупилась й обурено дивиться в об'єктив.

Дівчина вирішила підбити підсумки року, що минає, в підписі до кадрів:

"Що для мене щастя? Це широке поняття, яке одним словом не пояснити) Це моя сім'я - коли можна зібратися раз в тиждень або частіше , провідати рідних, обговорити дитинство 🧸 Це улюблена робота, на яку йду щодня з бажанням і знанням що розвиваюся і рухаюся вперед 💥 Це мій Мопсик, який вніс в моє життя і життя моєї сім'ї таку кількість любові і позитиву! За що я звичайно хочу сказати спасибі Денису 🐶 Це вміння прощати і розуміти. Уміння визнавати свої помилки. Тут я маю на увазі своє особисте життя і пояснення тут зайві 💛 Це вміння любити людину просто за те, що вона є", - відверто поділилася Наташа.



Дочка Потапа додала, що цей рік залишив "приємний післясмак", яким би складним не був.

Дитячі фото дівчини змусили прихильників розчулитися.

"Ааа яка гарненька😌"

"3, коли не дали цукерку 😂"

"яка мала😍утютю прям😻"

"Ти диви яка модниця😹💞💖"

Раніше ми повідомляли, Горова здивувала знімком з повсякденного життя. Дівчина поділилася кадром з кафе на Подолі в Києві.

«Нова хвиля натхнення увірвалася в наш офіс на останньому робочому тижні. Ідеальна локація для того, щоб творити. Підбиваємо підсумки 2019 і ставимо цілі на 2020. Ідеальне настрій, як і фото», - написала вона в соцмережі.

Нагадаємо, дочка Потапа приголомшила сміливим чином на високих підборах

А ще Politeka писала, що Потап раптово заговорив про розставання з Каменських

Також Politeka повідомляла, що дочка Потапа приголомшила визнанням в одному платті