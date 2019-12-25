Українська телеведуча Регіна Тодоренко весело проводить час з підрослим сином море

Як повідомляє Politeka.net, знімок оприлюднив на своїй сторінці в Instagram чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов.

«Моє......... все», - коротко підписав фото артист.

На кадрах можна побачити, як малюк голяка повзає по піску, при цьому його мама стоїть неподалік у воді. Очевидно, що вони грають у якусь забавну гру.

Шанувальників розчулило фото, про що свідчать численні лайки і коментарі.

«Чудова мама, принадність малюк))))», «Везе ж декому на море))) а не в Сибіру холодної...», «Диво-малюк», «Чарівні», «Майкл шикарний», «класний період малюк росте і кожен день робить нові дитячі успіхи», «Ви сама чудова сім'я на світі❤️❤️❤️», "Ось це сімейка"- пишуть в мережі.

Зазначимо, що Регіна Тодоренко народила первістка в грудні минулого року, а вже влітку, коли дитина трохи підріс, пара зіграла пишне весілля в Італії.

Раніше ми повідомляли, Регіна з чоловіком, співаком Владом Топаловим, вперше показали обличчя сина. Нещодавно малюкові Майклу виповнився рік. Пара разом з хлопчиком знялася для одного з журналів, на обкладинці якого і з'явилися.

Також ми писали, Тодоренко поділилася жарким фото в купальнику. В кадрі артистка обняла пальму. Зірка зазначила, що хоче розповісти іншим про Балі. Адже, можливо, хтось поїде на відпочинок, а вона вже зробила рекомендації.

"Я тут вирішила назнімати кілька оглядів хороших готелів, якщо раптом хтось з вас вирішить полетіти відпочивати на о. Балі. Скажу відразу , що таких розкішних вілл і сервісу я ще не бачила, а я бачила багато!", - написала Тодоренко.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку