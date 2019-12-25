Сім'ю актриси Анастасії Заворютнок, яка боротися з онкологією, спіткала нова біда

Справа в тому, що мама артистки не оплачує комунальні платежі за елітну нерухомість в Москві і тепер за родичами полюють судові пристави. Про це повідомляє російське видання StarHit.

76-річна мама зірки серіалу"Моя прекрасна няня" накопичила борг за квартплату 45,713 рублів. Мова йде про просторій квартирі в Москві площею 194,6 квадратних метра. Апартаменти розташовані в елітному житловому комплексі на вулиці Улофа Пальме.

Наголошується, що платежі перестали надходити як раз в той момент, коли в пресі з'явилися перші повідомлення про рак у Анастасії Заворотнюк.

Нагадаємо, Заворотнюк більше півроку бореться з раком головного мозку. Незадовго після народження дочки Міли, навесні 2019 року стало відомо про різке погіршення стану здоров'я Анастасії. Актриса перенесла операцію в Німеччині, однак хірургічне втручання не принесло плодів. Після цього Заворотнюк лягла в одну з клінік Москви. Відомо, що актриса деякий час перебувала в комі.

Після ряду операцій Заворотнюк виписали. Але додому вона так і не потрапила, так як тут же лягла в реабілітаційну клініку, де проходить спеціальні процедури, включаючи масаж і заняття в басейні. З'явилася інформація, що у актриси частково паралізована права частина тіла.

Також ми повідомляли, що медики не дозволили актрисі покидати стіни медустанови через її важкий стан.

Лікарі не дозволили зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк залишати межі клініки, незважаючи на прохання близьких забрати її додому на новорічні свята.

"Лікарі залишилися непохитні: Анастасія проведе весь цей час за стінами реабілітаційної клініки. Проте дечого все ж вдалося добитися — близькі зможуть відвідувати її в будь-який час", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

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