Популярна українська виконавиця Джамала вирішила поділитися знімком до своєї популярності

Як повідомляє Politeka, кадри дівчина опублікувала в Instagram

«Взяла участь у спецпроекті «Перезняти Новий рік» і повторила свій дитячий образ. Наряди на новорічні свята мені підбирала мама. Але, як бачите, любов до яскравих нарядів і аксесуарів у мене була завжди», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що Джамала опублікувала один дитячий знімок, на якому вона з короткою зачіскою, і один, будучи вже популярною. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Боже, яка лялечка», «практично не змінилася», «так мило», «Джа тільки трішки підросла», «дуже мило», «боже якась дівчинка класна», - пишуть вони.

До цього Джамала вирішила продемонструвати свій недорогий спосіб у несподіваному місці.

Чарівна артистка з'явилася в яскравому вбранні - у відвертому топі з глибоким декольте, рожевої міні-спідниці і ботфортах, зверху зірка накинула дуту куртку. Образ завершив високий довгий хвіст і макіяж зі стрілками на очах і блискучими губами.

Джа позувала в туалеті, біля білого кахлю, а також ставши на унітаз.

В пості співачка спростувала заяву, що зіркам легше красиво одягатися, так як у них багато грошей.

Для своєї запису новорічного привітання артистка вирішила вибрати стиль американської співачки Аріани Гранде. При цьому Джамала попросила стиліста вибрати їй речі виключно в секонд-хенді або комісійних магазинах. В результаті весь зазначений спосіб і плюс прикраси обійшовся в 2000 гривень.

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».

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