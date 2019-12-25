Популярная украинская исполнительница Джамала решила поделиться снимком до своей популярности

Как сообщает Politeka, кадры девушка опубликовала в Instagram

«Взяла участие в спецпроекте «Переснять Новый год» и повторила свой детский образ. Наряды на новогодние праздники мне подбирала мама. Но, как видите, любовь к ярким нарядам и аксессуарам у меня была всегда», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что Джамала опубликовала один детский снимок, на котором она с короткой прической, и один, будучи уже популярной. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Боже, какая куколка», «практически не изменилась», «так мило», «Джа только чуточку подросла», «очень мило», «боже какая малышка классная», - пишут они.

До этого Джамала решила продемонстрировать свой недорогой образ в неожиданном месте.

Обворожительная артистка предстала в ярком наряде - в откровенном топе с глубоким декольте, розовой мини-юбке и ботфортах, сверху звезда накинула дутую куртку. Образ завершил высокий длинный хвост и макияж со стрелками на глазах и блестящими губами.

Джа позировала в туалете, возле белого кафеля, а также встав на унитаз.

В посте певица опровергла заявление, что звездам легче красиво одеваться, так как у них много денег.

Для своей записи новогоднего поздравления артистка решила выбрать стиль американской певицы Арианы Гранде. При этом Джамала попросила стилиста выбрать ей вещи исключительно в секонд-хенде или комиссионных магазинах. В результате весь указанный образ и плюс украшения обошелся в 2000 гривен.

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».

Также Politeka писала о том, что Джамала рассказала о новой беременности: «Я сделаю перерыв в карьере».