Актор Бред Пітт після розриву відносин з Анджеліною Джолі, намагається налагодити відносини з колишньою дружиною Дженніфер Еністон

Екс-пара зараз робить все, щоб забути старі образи і відновити стосунки. Папараці все частіше стали помічати Еністон і Пітта разом. Обидва з'являються разом на різних заходах.

За неофіційною інформацією, багато років минуло після важкого розлучення подружжя, і зараз вони вирішили "поховати" своє спільне минуле. Дженн і Бред вирішили не намагатися аналізувати, що саме пішло не так, пише Us Weekly.

Анонім зарубіжного видання повідомив, що актор довго вибачався перед Еністон, бажаючи загладити свою провину.

Тільки нещодавно Бред зрозумів, яку біль приніс Дженніфер, адже тоді він думав тільки про себе і Анджеліну Джолі.

Говорять, що Еністон пробачила колишнього чоловіка, а Пітту довелося завоювати її довіру.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт розійшлися ще у 2016 році. Однією з причин вважають пияцтво артиста і подальший конфлікт в літаку між ним і прийомним сином Меддоксом. Нібито актор підняв руку на дитину. Це стало останньою краплею і Джолі подала на розлучення.

Також ходили чутки про те, що Бред був не згоден з правилами Енджі у вихованні дітей.

Тим не менш шанувальники досі сподіваються на перемир'я зірок. Так, днями в ЗМІ з'явилася інформація, що хоч обидва не збираються відновлювати стосунки, але все-таки їм вдалося налагодити контакт.

Раніше повідомлялося, що донька голлівудських Джолі і Бреда Пітта, Шайло, разом з матір'ю і темношкірої сестрою, Захарою, прогулялася по Лос-Анджелесу. Трійця ходила по магазинах, і після покупок виглядала дуже задоволеною.

Знімки сім'ї розлетілися по мережі. На думку коментаторів, ноги Шайло ідеальні для модельного бізнесу, а зовнішні дані чудові, і завдяки ним вона підкорить олімп.

Раніше повідомлялося, що Джолі разом з іншими артистами фільму "Вічні" провели різдвяну вечірку.

Актриса з'явилася на фотографіях разом з Сальмою Хайєк та іншими зірками.

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