Актор Бред Пітт після розриву відносин з Анджеліною Джолі, намагається налагодити відносини з колишньою дружиною Дженніфер Еністон 

Екс-пара зараз робить все, щоб забути старі образи і відновити стосунки. Папараці все частіше стали помічати Еністон і Пітта разом. Обидва з'являються разом на різних заходах. 

За неофіційною інформацією, багато років минуло після важкого розлучення подружжя, і зараз вони вирішили "поховати" своє спільне минуле. Дженн і Бред вирішили не намагатися аналізувати, що саме пішло не так, пише Us Weekly. 

Анонім зарубіжного видання повідомив, що актор довго вибачався перед Еністон, бажаючи загладити свою провину. 

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

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Тільки нещодавно Бред зрозумів, яку біль приніс Дженніфер, адже тоді він думав тільки про себе і Анджеліну Джолі. 

Говорять, що Еністон пробачила колишнього чоловіка, а Пітту довелося завоювати її довіру. 

Нагадаємо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт розійшлися ще у 2016 році. Однією з причин вважають пияцтво артиста і подальший конфлікт в літаку між ним і прийомним сином Меддоксом. Нібито актор підняв руку на дитину. Це стало останньою краплею і Джолі подала на розлучення.

Також ходили чутки про те, що Бред був не згоден з правилами Енджі у вихованні дітей.

Тим не менш шанувальники досі сподіваються на перемир'я зірок. Так, днями в ЗМІ з'явилася інформація, що хоч обидва не збираються відновлювати стосунки, але все-таки їм вдалося налагодити контакт.

анджеліна джолі, бред пітт

Раніше повідомлялося, що донька голлівудських Джолі і Бреда Пітта, Шайло, разом з матір'ю і темношкірої сестрою, Захарою, прогулялася по Лос-Анджелесу. Трійця ходила по магазинах, і після покупок виглядала дуже задоволеною. 

Знімки сім'ї розлетілися по мережі. На думку коментаторів, ноги Шайло ідеальні для модельного бізнесу, а зовнішні дані чудові, і завдяки ним вона підкорить олімп. 

Раніше повідомлялося, що Джолі разом з іншими артистами фільму "Вічні" провели різдвяну вечірку.

Актриса з'явилася на фотографіях разом з Сальмою Хайєк та іншими зірками. 

Для свого виходу Джолі вибрала чорне вбрання, що демонструє її спинку і підкреслює красиву фігуру

Нагадаємо, Джолі вразила інтимним зізнанням про життя з Піттом і не тільки: "Моє тіло багато пережило".

Як повідомляла Politeka, Джолі вразила скандальним чином у новій фотосесії: "з одягу тільки фата".

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