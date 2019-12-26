Відомий український виконавець і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий широкій публіці, як Потап вразив зовнішнім виглядом

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Потапа.

Так на новому опублікованому фото артист красується в стильному спортивному одязі поруч зі своїм підопічним - також виконавцем, Олексієм Завгороднім "Позитивом" з "Время и Стекло".

На фото учасник лейблу Mozgi, як зазвичай, у спортивному молодіжному "прикиді", Потап, який останнім часом активно "молодится" - також приміряв стильні речі такого ж плану, як і на його тезці.

Обидва артиста на фото виглядають дещо, не те щоб втомленими - посміхаються, але, можливо, сонними. Позували виконавці на вулиці - чи то на тлі ще ранку і невеликої туманної димки, чи то вже в передвечірній час сутінків.

Певно, артисти тренувалися або збирались це робити:

"Стрибай, стрибай", - підписав репер свій пост і нове фото англійською.

Нагадаємо також, один з ефірів Х-Фактору був гарячим. Так Настя Каменських цього разу вирішила "помилуватися" зі своєю зірковою колегою Олею Поляковою.

На нових опублікованих Настею Каменських кадрах з так званих сторіз, артистки продемонстрували милий поцілунок прямо в губи. "Подія" сталася в ефірі Х-Фактор напередодні.

Обидві зірки одягалися чи то латексні, чи то в шкіряні червоного кольору сценічні яскраві костюми. Сидячи за суддівським столиком шоу, вони вирішили на камеру "поцілувати" один одного в губи.

Як повідомлялося раніше, дочка українського репера Олексій Потапенко (Потап), Наталія Горова поділилася історією від якої кров холоне в жилах. Дівчина розмістила в Instagram пост з фото, на якому вона постала в темній кофті з принтом. Наталія сумно дивиться в екран ноутбука.

В пості падчерка Потапа розповіла, що щодня отримує багато повідомлень, багато з яких хороші, але бувають і ті, які носять протилежний характер.

Невідомі бажають дівчині та її сім'ї смерті, пишуть підколи та інші мерзенні повідомлення. Наталя просто блокувала цих користувачів, але недавній випадок перейшов усі межі. Як виявилося, невідомі зробили ролик, в якому Наталя, її мама і брат вилазять з могил.

"Ви що, думаєте це смішно жартувати про таке? Так ви малолітки, які створюють мільярд акаунтів, з яких можете писати таке! Ви не можете написати зі своїх сторінок особистих, я вже мовчу про те, щоб це все говорити в обличчя", - написала донька Потапа.

В кінці Наталія додала, що для неї сім'я - це найважливіше в житті.

"Якщо ви пишіть про таке моїй родині - значить ви ставитеся до своїх батьків. Дуже їм співчуваю, що вони виховали таке ДНО", - зазначила автор публікації.

Нагадаємо, дочка Потапа приголомшила сміливим чином на високих підборах

А ще Politeka писала, що Потап раптово заговорив про розставання з Каменських

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