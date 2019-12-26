Чоловік російської співачки Алли Пугачової гуморист Максим Галкін зняв момент, як їхній син Гаррі пише лист Діду Морозу

Як передає Politeka.net, Галкін поділився відео в своєму микроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця). В кадрі 6-річний малюк сидить за столом і старанно викреслює літери олівцем. У цій нелегкій справі йому допомагає батько, підказуючи іноді, як правильно писати. Сімейна ідилія пронизує всі відео: хлопчик з татом мило обговорюють процес, іноді сміються. В кінці, коли лист був готовий, вони запечатали його в конверт і вирішили відправити "дідусеві" поштою.

"Гаррі пише лист Діду Морозу 😍 Суть прохання не публікую, бо це все-таки особиста переписка 😀 #дедмороз", - підписав ролик Галкін.

Коментуючі кинулися залишати захоплені відгуки, помітивши, як добре Гаррі вміє писати, незважаючи на те, що хлопчикові ще тільки належить разом з його сестричкою-близнючкою Лізою піти в школу.

"У вас чарівні діти❤️"

"Безкоштовний сир тільки в мишоловці."

"Що то запізно🤔 встигне до Діда Мороза дійти?😉😄" - "встигне, дід мороз поруч 😂😂"

"Який розумний 😍😍👍"

"Діти не розпещені прості які молодці"

"Який молодчинка-старається!!!з наступаючим вас!!🎉🎉🎉"

"Незважаючи на гаджети, діти пишуть листи по-старому, на папері"

"За такі старання Дід Мороз зобов'язаний принести йому подарунки😀"

Раніше ми повідомляли, зоряне сімейство Галкіних відвідало шоу "А поговорити". Коли зачепили тему, що двійнята полюбляють з їжі, виявилося, Ліза - вельми розпещена. Дівчинка чесно зізналася, що найбільше любить їсти... червону ікру. Несподіванкою стало те, що на гарнір вона віддає перевагу гречаній каші.

Гаррі ж, виявилося, обожнює курячий шашлик і картоплю. Малюк настільки любить це поєднання, що готовий їсти навіть на сніданок.

Примадонна поділилася, що в дитинстві любила сосиски і хліб з маслом, а Галкін - мамині еклери.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.

Як повідомляла Politeka, Галкін показав своє 15-метрове гідність