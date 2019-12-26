Знаменитий співак Микола Басков розмістив в мережі інтригуюче відео
У себе в Instagram натуральний блондин опублікував тизер до випуску програми "Привіт, Андрій", про це повідомляє Politeka.net.
На відео Микола Басков засвітився в зірковій компанії Філіпа Кіркорова, Артура Пирожкова, Сергія Лазарєва, Світлани Лободи.
Що тут скажеш... Виглядає багатообіцяюче. Безсумнівно, нас чекає справжній бенкет духу: іскрометні жарти, награный сміх на камеру, виступи улюблених артистів.
Всі, хто ще не втомився від естетики "Блакитних вогників" можуть радіти - програма "Привіт, Андрій" вже скоро з'явитися на телеекранах.
Підписники почали активно коментувати пост Миколая: "Ура обов'язково подивлюся люблю вас мої улюблені", "
Дякую, Миколо за інформацію обов'язково буду дивитися цей по справжньому спекотний і смішний ефір.", "Чекаємо,чекаємо 28 грудня.❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍🌹🌹🌹🌹🌹", "Шопито як завжди розіграли за ролями і зробили шоу. Але теж смішно подивитися", " Компанія відмінна подивлюся 🔥🔥🔥❤️❤️❤️".
Він потривожив її, коли вона спала на борту літака. На обличчі Кароліни були окуляри для сну, а сама вона натягнула ковдру до підборіддя. До речі, навпроти розташувався її новий бойфренд, саунд-продюсер Єгор Гліб, з яким вона роз'їжджає по гастролях. Спокійно відпочити парочці не вдалося, так як втрутився Басков.
Співак виник раптово поруч з Лорак і нахилився зі словами "А хто тут у нас?" Лорак однак не дуже зніяковіла від цього "вторгнення" і навіть послала повітряний поцілунок, а потім підняла ковдру.
Нагадаємо, Басков випустив свого "тигра" з штанів прямо на сцені
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