Знаменитий співак Микола Басков розмістив в мережі інтригуюче відео

У себе в Instagram натуральний блондин опублікував тизер до випуску програми "Привіт, Андрій", про це повідомляє Politeka.net.

На відео Микола Басков засвітився в зірковій компанії Філіпа Кіркорова, Артура Пирожкова, Сергія Лазарєва, Світлани Лободи.

Що тут скажеш... Виглядає багатообіцяюче. Безсумнівно, нас чекає справжній бенкет духу: іскрометні жарти, награный сміх на камеру, виступи улюблених артистів.

Всі, хто ще не втомився від естетики "Блакитних вогників" можуть радіти - програма "Привіт, Андрій" вже скоро з'явитися на телеекранах.

Підписники почали активно коментувати пост Миколая: "Ура обов'язково подивлюся люблю вас мої улюблені", "

Дякую, Миколо за інформацію обов'язково буду дивитися цей по справжньому спекотний і смішний ефір.", "Чекаємо,чекаємо 28 грудня.❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍🌹🌹🌹🌹🌹", "Шопито як завжди розіграли за ролями і зробили шоу. Але теж смішно подивитися", " Компанія відмінна подивлюся 🔥🔥🔥❤️❤️❤️".

Раніше ми повідомляли, що Басков своєю витівкою в літаку зненацька захопив співачку Ані Лорак.