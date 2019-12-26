Відома російська балерина Анастасія Волочкова вразила "імператорським розмахом"

На своїй Instagram сторінці Волочкова опублікувала фото, порівнянне з картинамы зображують давніх монархів, про це повідомляє Politeka.net.

Анастасія в розкішному платті тримає в руках породистого кота і шикарний букет квітів. А интер'єр на задньому плані доводить до абсолюту цей потік вишуканості та смаку.

Фауна Волочкової представлена не тільки котом - з боків сіли два величезних іграшкових ведмедів. Вони неначе зберігають казковий побут балерини.

Підписники почали активно коментувати фото: "Ну дуже красиво.Котяра красавчик !!! І взагалі все дуже стильно і красиво.", "Я теж люблю котів. З наступаючими святами.! Шкода, що немає білого снігу.", "

Коли тримаєш кота, треба підтримувати задні лапки, інакше йому незручно!!!", "☘️💐💐💐💐💐🌿🍀Яка мила фотографія 😍 . Настя, Ви тут особливо хороша👸. І котик мимишный😻☘️💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐🍀🌿🌿 З наступаючим Новим роком! Щастя вам і любові ❤️🎄", " Ну ось!Можете виглядати замечательно!".

Раніше ми писали, що 22 грудня Волочкова опублікувала пост, на фото якого позувала в блискучому костюмі: жакеті і брюках. На голову і шию артистка наділу незвичайні аксесуари. Волочкова знаходилася біля новорічної локації.

"А Ви вже відчуваєте наступ свята?🐣 Я трохи незвичному для себе образі😊 Але намагаюсь урізноманітнювати передноворічну суєту радістю, позитивом, любов'ю❤️ і, звичайно моїми творчими проектами...", - написала Анастасія.

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