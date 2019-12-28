Дочка колишнього українського нардепа Михайла Добкіна, Алла, опублікувала нове фото з батьком

На знімку батько обіймає дочку, стоячи біля сходів у будинку, пише Рoliteka.net. Алла з'явилася в чорному брючному костюмі, а Михайло - в білій сорочці та чорних брюках.

Дівчина одягла шолом і виглядала не дуже радісно, показуючи великий палець вгору.

"Спасибі @dobkinmm, за подарунок на НР🌲Я, правда, по-іншому його собі уявляла!))", - написала автор посту.

За 10 годин публікація зібрала майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Подарунок – шолом?)", "Крутий у вас тато", "Зимова шапка 🧢 👌 від падіння бурульок", "Аххааа..шолом прикольний😇😇😂😂😂", "Може цей подарунок з натяком, чи може до нього якесь доповнення.🔥🔥🔥", "Головне, що любить і пам'ятає!!!🤩🤩🤩❤️❤️❤️", "Треба було ще спінінг подарувати))", "Маркович шолом подарував?). Класне почуття гумору 👍", "Шикарний подарунок 🤘🔥", "Ідеальна пара!!!!!!!Алла ви дійсна дочка батька!", "ТАТА вони такі", "Михайло Маркович знає що подарувати донечці! 👏👌✌️", "Головне , щоб дитина була сита і в шапочці", "Яке це щастя подарунок від батька❤️ цінуєте і любите батьків поки вони живі❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в цей же день Алла зізналася, що захворіла.

Дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram знімками, на яких постала в чорному одязі і з сумним виглядом. На одному з кадрів Алла сидить на пуфику, широко розставивши ноги.

Весь її вигляд говорить про хворобливий стан: плечі опущені, одна рука безвольно повисла і вона навіть не дивиться в объекив. Як виявилося, причиною пригніченого стану відомої українки стала застуда.

Дівчина зізналася, що усю "осінь трималася", але через різке потепління в останні дні дозволила собі одягатися легше, що стало, очевидно, фатальною помилкою.

Раніше повідомлялося, що донька Добкіна поділилася фото в Instagram. Алла постала в білому пальто при повному параді: ідеальний макіяж і прикраси на пальцях доповнили багатий образ дівчини.

Алла поділилася своїм рішенням взяти участь у благодійності. Вона побувала в дитячому будинку.

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