Співак Сергій Лазарєв не міг не відвідати свою колишню кохану Леру Кудрявцеву в лікарні

Про це пише Стархит.

Як відомо, популярна телеведуча Лера Кудрявцева, яка перенесла операцію по видаленню грудних імплантів, продовжує відновлюватися під наглядом медиків.

В лікарню до неї приїжджають не тільки рідні, а й колеги по цеху. Не міг не відвідати колишній коханець Сергій Лазарєв, з яким вони прожили кілька років.

Сам співак ніколи не приховував, що його не вражає штучний бюст Лери Кудрявцевої. Але це ніколи не ображало телеведучу.

«Сергій, досі сміюся від твого «Мені твої с*ськи ніколи не подобалися», — звернулася Кудрявцева до колишнього коханця Лазарєву.

Як відомо, зоряна пара зустрічалася з 2008 року і їх роман тривав 4 роки, але прихильники вважали ці відносини "награними".

«Я вдячний тобі за все! Ти з хлопчика зробила чоловіка. Я все ще ділю — є життя до тебе і після. Так, ти була дорослішою, але я ніколи не відчував різниці. А коли ти «включала матусю», то я цю «функцію» одразу вимикав. Любила все-таки повчати мене», — нещодавно заявив 36-річний співак Сергій Лазарєв, згадуючи роман з Кудрявцевою.

Раніше ми повідомляли про те, що Лера Кудрявцева залишилася без грудей. 48-річна російська телеведуча Лера Кудрявцева днями перенесла серйозну операцію із-за розриву грудного імпланта.

Виявилося, 15 років тому вона в одній з московських, нібито перевірених, з хорошою репутацією, клінік, зробила собі операцію по збільшенню грудей.

Лікар їй тоді сказав, що термін гарантії - довічний - і "хоч танком дави" нічого з імплантами не трапиться. Однак недавно з'ясувалося, що вже років 5-6 як один з них лопнула, і все це час силікон виливався "куди тільки можна".

Пластичний хірург Світлана Жаркова заявила, що інцидент з Лерою Кудрявцевою - виключення з правил. За її словами, телеведуча могла отримати серйозну травму в анамнезі і навіть не здогадуватися про неї.

Але фахівець в подиві, чому Лера Кудрявцева кілька років ходила з пошкодженими імплантами.

Нагадаємо, телеведучу застукали за несподіваними розвагами: "Попросила ще...".

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