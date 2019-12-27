Співак Сергій Лазарєв не міг не відвідати свою колишню кохану Леру Кудрявцеву в лікарні
Про це пише Стархит.
Як відомо, популярна телеведуча Лера Кудрявцева, яка перенесла операцію по видаленню грудних імплантів, продовжує відновлюватися під наглядом медиків.
В лікарню до неї приїжджають не тільки рідні, а й колеги по цеху. Не міг не відвідати колишній коханець Сергій Лазарєв, з яким вони прожили кілька років.
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Сам співак ніколи не приховував, що його не вражає штучний бюст Лери Кудрявцевої. Але це ніколи не ображало телеведучу.
«Сергій, досі сміюся від твого «Мені твої с*ськи ніколи не подобалися», — звернулася Кудрявцева до колишнього коханця Лазарєву.
Як відомо, зоряна пара зустрічалася з 2008 року і їх роман тривав 4 роки, але прихильники вважали ці відносини "награними".
«Я вдячний тобі за все! Ти з хлопчика зробила чоловіка. Я все ще ділю — є життя до тебе і після. Так, ти була дорослішою, але я ніколи не відчував різниці. А коли ти «включала матусю», то я цю «функцію» одразу вимикав. Любила все-таки повчати мене», — нещодавно заявив 36-річний співак Сергій Лазарєв, згадуючи роман з Кудрявцевою.
Раніше ми повідомляли про те, що Лера Кудрявцева залишилася без грудей. 48-річна російська телеведуча Лера Кудрявцева днями перенесла серйозну операцію із-за розриву грудного імпланта.
Виявилося, 15 років тому вона в одній з московських, нібито перевірених, з хорошою репутацією, клінік, зробила собі операцію по збільшенню грудей.
Лікар їй тоді сказав, що термін гарантії - довічний - і "хоч танком дави" нічого з імплантами не трапиться. Однак недавно з'ясувалося, що вже років 5-6 як один з них лопнула, і все це час силікон виливався "куди тільки можна".
Пластичний хірург Світлана Жаркова заявила, що інцидент з Лерою Кудрявцевою - виключення з правил. За її словами, телеведуча могла отримати серйозну травму в анамнезі і навіть не здогадуватися про неї.
Але фахівець в подиві, чому Лера Кудрявцева кілька років ходила з пошкодженими імплантами.
Нагадаємо, телеведучу застукали за несподіваними розвагами: "Попросила ще...".
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