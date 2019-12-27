Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка показала ідеальний передноворічний вечір, демонструючи розваги з мамою і найкращою подругою - Анною Андрійчук-Завгородньою.

«Друзі, перед Новим роком вирішили з моїми улюбленими дівчатами @lida.kamenskux і @annchuk повеселити вас смішним новим відео. Так що довгоочікуваний #NKblog вже на моєму каналі #youtube🤩Посилання в профілі👆🏼 Дивись і вчи іспанська разом з нами 🥰Обов'язково пишіть в коментарях слова, які вдалося відгадати і запам'ятати😉 #nkblog #нкблог #nkteam» #elefante #nice2cu», – пише Настя під постом в Instagram.

Шанувальники тут же прокоментували побачене.

«Люблю💕💕💕😍😍😘🔥», «Ураааа😻♥️💣», «Чтооо??? Це блог??? Невже ми дочекалися», «А коли вийде блог з Мексики?», «Абажаю 😂😂😂😂попа як у Кім...фу вульгарщина😂😂👍❤», «Ееее🔥 Нарешті 😻😻💣», «Ураа!!!🙌😇😍😍😍💜💜💜😘🙈», «Дивно що не гола ....», «Не дуже цікавий», «Спасибі Настюш #спасибі❤️ ❤️», «Скажи потапу нехай прочитає».

«#xmasmood Хочу поділитися, що для мене найважливіше під час #chrismasholidays😉

1. Ялинка🎄Без головного символу новорічних свят - ніяк. Зажигаешь гірлянду і поринаєш у світ затишку і любові. Завжди згадую, як в дитинстві ми з батьками розвішували іграшки ✨ а в цьому році @fiori_ua оточили мене саме такими чарівними сувенірами, які занурюють в атмосферу дитинства і приємних спогадів.

2. Сім'я ❤️ Хочеться проводити з близькими і рідними кожну хвилиночку, дарувати їм любов, тепло і щастя!

3. Дарувати подарунки🎁 вважаю, що найбільша цінність кожного подарунка - це емоції. Завжди намагаюся знайти все саме святкове і те, що 100% додасть різдвяного настрою дому.

4. Музика🎶 В дитинстві, я дуже любила виконувати колядки з батьками і їхніми колегами з хору їм. Мотузки. Ми заходили до сусідів і співали. Для мене тоді це було нереально важлива Різдвяна місія🌟

5. Настрій✨ Адже коли радість у серці і ти нею окутываешь оточуючих - це безцінне ☝🏻», – раніше Каменських розповіла в Instagram.

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