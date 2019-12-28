Відомий український хореограф на "Танцях з зірками" Олена Шоптенко опублікувала новий пост в Instagram, в якому з'явилася в незвичайному образі

Зірка зробила селфи, в короні золотистого відтінку, пише Рoliteka.net. На ній золотисто-срібне вбрання та яскравий макіяж з акцентом на очі. Альона, по всій видимості, знаходиться в гримерці - позаду неї видніється дзеркало, а також люди.

Хореограф дивись в камеру і широко посміхається. Виглядає дівчина справді чарівно.

В пості Шоптенко зізналася, що в цьому образі виконала роль верхівки ялинки.

"З 22-го грудня у палаці Україна проходить шоу для діток «Таємниці новорічних іграшок». І сьогодні була моя прем'єра! Виступати на «ялинці» трепетно і дуже хвилююче ☺️ І величезне щастя робити це для найвдячнішого глядача - для дітей!", - розповіла артистка.

Пост Альони за дві години зібрав 5000 лайків і багато коментарів.

"шикарний образ! КОРОЛЕВА!", "Дуже гарний образ! Ви прекрасні! І дуже здорово, що даруєте таке свято дітям...Ваша участь, для багатьох дуже важлива! Ви молодчинка, що знаходите на все час! Спасибі😘😘😘😘😘", "Ростеш))))", "Тільки що дивилися на тебе, у Палаці. Зірка разом з Тролем🎄", "Wow!!! Шикарно і неймовірно блискуче!! ;-)", "Були на виставі 25го. Думали побачити на сцені і Вас(", "😂🤣😂Верхівка Ялинки))) Насмішили)) дякую", "Найяскравіша і красива верхівка 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Шоптенко зважилася на кардинальний крок – вона обстригла волосся вперше в житті. Результатом вона поділилася на своїй сторінці.

«Я не можу повірити, що зробила це! 🤪😁🔥 32 роки я ходила тільки з довгим волоссям! Коли я була підлітком, мені не дозволяла стригтися мама, і це призводило до конфліктів, адже дух протиріччя і жага експериментів зі своєю зовнішністю зашкалювали. Плюс було вкрай незручно робити зачіски на турніри з бальних танців з волоссям нижче попи 🤪", - написала Альона.

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