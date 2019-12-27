Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала нове фото

Знаменитість в цей раз позувала на тлі постера каналу M1. Вона привітала канал з повноліттям, а значить, що йому виповнилося 18 років. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Кумейко здалася в цей раз в чорному прозорій сукні, під яким видно обтягуючі білизна. Фото вийшло досить пікантним і цікавим.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Анастасія, цілую Ваші ноги...", "Настя, ви супер!!!", "Приєднуюсь, Нана".

Повідомлялося, що співачка Анастасія Кумейко, яка раніше перебувала в групі «Nikita», розповіла про свої стосунки з Дашею Астаф'євою.

Співачка зізналася, що дуже засмучувалася, коли читала критику про себе. За її словами, в музичному проекті її в першу чергу ненавиділи фанати цієї групи. Їй писали, що у неї короткі ноги, вузько посаджені очі, товсті стегна. Однак у складні моменти підтримала інша учасниця колективу - Даша Астаф'єва.

Повідомлялося, що соковита екс-Nikita розбурхала видом в прозорій сукні.

Співачка постала в прозорій сукні тілесного відтінку. Наряд ідеально підкреслив вигини зірки.

Екс-Nikita млосно опустила очі, приклавши руку до стегна.

"Як дізнатися, що ваше серце зупинилося:

1. Ви не знали один одного до цього літа;

2. Ви бовталися по світу, землі і води;

3. Зовсім випадково ви взяли квитки на сусідні крісла на великій висоті", - процитувала зірка пісню відомого гурту "Сплін".

Приблизно за півгодини пост Анастасії зібрав майже 1000 лайків.

"Моє серце завмерло🍷", "Мені сподобалося плаття😍", "На такій красуні буде все красиво😘😘😘", "Як завмерло)) невже таке тісне..зняти негайно))😂🔥🔥🔥".

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