Українська красуня, переможниця конкурсу "Міс Україна-2018", Леоніла Гузь продовжує підкорювати мережу своїми відвертими знімками

Як пише Politeka, 20-річна модель є активним користувачем мережі Instagram, де не соромиться демонструвати різні частини свого тіла, підігріваючи інтерес до своєї персони.

На цей раз дівчина показала себе в досить відвертому образі. На новому фото Леоніла позує в чорному нижній білизні і панчохах. Довге волосся модель розпустила, і вони спадають з плечей важкими пасмами.

«З п'ятницею!🖤 І так, давно про мене не говорили 😂», - лаконічно підписала знімок вона.

Передплатники виявилися в захваті, а деякі порадили їй одягтися скромніше .

«одягни Штани», «У тебе дуже гарний смак», - пишуть в мережі.

Відомо, що Леонілі 20 років і вона родом із Херсонської області. Замужем не була. Дітей немає. В інтерв'ю модель зізнавалася журналістам, що може їсти все, що хоче і не поправлятися.

Леоніла отримала спеціальність перукаря-стиліста, закінчила технікум у Києві.

Раніше ми повідомляли, що модель Леоніла Гузь показала фото топлес.

Знаменитість опублікувала фото в Instagram.

На фото Леоніла позує на тлі червоних штор. Груди вона прикрила руками. Модель одягла тільки блискучі штани і відкриті босоніжки на підборах. Образ Гузь доповнила довгими сережками та намистом.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Здрастуйте Леоніла. Ви дуже красиві", "Вогонь", "Це бій", "Як це мило", "Шикарна".

Нагадаємо, Міс Україна без штанів і сорому влаштувала доросле фотосесію

А ще Politeka писала як виглядає головна красуня жеребкування Кубка України

Також Politeka повідомляла, що роздягнена Міс Україна показала розкішні форми у всій красі