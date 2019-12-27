Українська красуня, переможниця конкурсу "Міс Україна-2018", Леоніла Гузь продовжує підкорювати мережу своїми відвертими знімками
Як пише Politeka, 20-річна модель є активним користувачем мережі Instagram, де не соромиться демонструвати різні частини свого тіла, підігріваючи інтерес до своєї персони.
На цей раз дівчина показала себе в досить відвертому образі. На новому фото Леоніла позує в чорному нижній білизні і панчохах. Довге волосся модель розпустила, і вони спадають з плечей важкими пасмами.
«З п'ятницею!🖤 І так, давно про мене не говорили 😂», - лаконічно підписала знімок вона.
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Передплатники виявилися в захваті, а деякі порадили їй одягтися скромніше .
«одягни Штани», «У тебе дуже гарний смак», - пишуть в мережі.
Відомо, що Леонілі 20 років і вона родом із Херсонської області. Замужем не була. Дітей немає. В інтерв'ю модель зізнавалася журналістам, що може їсти все, що хоче і не поправлятися.
Леоніла отримала спеціальність перукаря-стиліста, закінчила технікум у Києві.
Раніше ми повідомляли, що модель Леоніла Гузь показала фото топлес.
Знаменитість опублікувала фото в Instagram.
На фото Леоніла позує на тлі червоних штор. Груди вона прикрила руками. Модель одягла тільки блискучі штани і відкриті босоніжки на підборах. Образ Гузь доповнила довгими сережками та намистом.
Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:
"Здрастуйте Леоніла. Ви дуже красиві", "Вогонь", "Це бій", "Як це мило", "Шикарна".
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