"Я виявився слабким, я не зміг, я почав..."

Влад Топалов і Рєдіна Тодоренко після народження дитини справляють враження ідеальної сім'ї, але, як виявилося, не все пішло гладко

Співак зізнався, що не відразу звикся з новою роллю. За словами Влада, йому було складно допомагати дружині в догляді за немовлям.

«Весь період до народження я відчував, що повинен їх оберігати, піклуватися, — все це народжувалося в мені, мені було дуже добре. Перші три тижні після появи Майкла я героїчно робив все, що робила Регіна: вночі вставав, мив, міняв підгузник — думав, що не буду таким, як папи, які переїжджають в іншу кімнату… А потім у мене просто закінчилися сили, я виявився слабким, я не зміг, я почав йти в іншу кімнату», - розповів він.

Топалов зізнався, що усвідомлення слабкості лише погіршувало ситуацію. На щастя, кохана змогла вирішити проблему. Співакові пояснили різницю в пристрої чоловічого і жіночого мозку: що «жінка може багато разів прокидатися вночі, а у чоловіків все інакше, тому ми не витримуємо такого режиму», — ділився він.

Остаточно прийняти факт батьківства і встановити зв'язок з Майклом співак зміг після відпочинку в Туреччині.

«У мене почалося якесь повільне, але рух назустріч. Я став більше займатися з дитиною, мені стало цікаво проводити з ним час. І він змінився, почав давати зворотну реакцію», — радів батько.

Зараз пара все частіше замислюється про другому спадкоємця. Причому ініціатором виступає Топалов.

«Я чекаю, поки вона мені дасть відмашку. Сьогодні на це піти дуже не просто. Але мені вже 35 років, я не бачу особливого сенсу тягнути. Няня є, ми знайшли домашній персонал. А адже шукали півроку, це пекельна праця. Всі, у кого є няні, зрозуміють. Ми нарешті налагодили режим, зараз купуємо ще одну квартиру побільше. Тобто ми вже знаємо, чого чекати», - розповів Топалов.

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